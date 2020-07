Serie A, la classifica aggiornata dopo la 29ª giornata. Inter, rimane +4 e -4

Condividi questo articolo

La Serie A chiude la ventinovesima giornata con due 2-0, uno in casa e uno in trasferta. Atalanta-Napoli 2-0 (vedi articolo) e Roma-Udinese 0-2 (vedi articolo) fanno sì che, in classifica, l’Inter mantenga il +4 sui bergamaschi (dopo aver confermato il -4 dalla Lazio) e vada a +16 sulla Roma quinta.



Torino-Lazio 2-2 5′ rig. Belotti (T), 48′ Immobile, 72′ Parolo

Genoa-Juventus 1-3 50′ Dybala, 57′ Cristiano Ronaldo, 73′ Douglas Costa, 76′ Pinamonti (G)

Bologna-Cagliari 1-1 45′ +2 Barrow, 46′ Simeone (C)

Inter-Brescia 6-0 5′ Young, 20′ rig. Sanchez, 45′ D’Ambrosio, 52′ Gagliardini, 83′ Eriksen, 88′ Candreva

Fiorentina-Sassuolo 1-3 24′ rig., 35′ Defrel, 61′ Muldur, 90′ Cutrone (F)

Lecce-Sampdoria 1-2 40′ rig., 75′ rig. Ramirez (S), 50′ rig. Mancosu

SPAL-Milan 2-2 13′ Valoti, 30′ Floccari, 79′ Rafael Leao (M), 94′ aut. Vicari (M)

Verona-Parma 3-2 14′ Kulusevski (P), 45′ +3 rig. Di Carmine, 53′ Zaccagni, 63′ Gagliolo (P), 80′ Pessina

Atalanta-Napoli 2-0 47′ Pasalic, 55′ Gosens

Roma-Udinese 0-2 12′ Lasagna, 78′ Nestorovski

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 72

Lazio 68

Inter 64

Atalanta 60

Roma 48

Napoli 45

Milan 43

Verona 42

Cagliari 39

Parma 39

Bologna 38

Sassuolo 37

Fiorentina 31

Udinese 31

Torino 31

Sampdoria 29

Genoa 26

Lecce 25

SPAL 19

Brescia 18

PROSSIMO TURNO

TRENTESIMA GIORNATA SERIE A

Juventus-Torino sabato 4 luglio ore 17.15

Sassuolo-Lecce sabato 4 luglio ore 19.30

Lazio-Milan sabato 4 luglio ore 21.45

Inter-Bologna domenica 5 luglio ore 17.15

Brescia-Verona domenica 5 luglio ore 19.30

Cagliari-Atalanta domenica 5 luglio ore 19.30

Parma-Fiorentina domenica 5 luglio ore 19.30

Sampdoria-SPAL domenica 5 luglio ore 19.30

Udinese-Genoa domenica 5 luglio ore 19.30

Napoli-Roma domenica 5 luglio ore 21.45