Serie A, la classifica aggiornata dopo la 29ª giornata: Inter, +3 e +6!

L’Inter va all’ultima sosta per le nazionali allungando in testa alla classifica di Serie A! L’enorme successo di stasera a Bergamo permette di staccare non solo l’Atalanta, ora a -6, ma pure il Napoli che ha pareggiato a Venezia. Si riprende, per non fermarsi più, sabato 29.

SERIE A 2024-2025 – 29ª GIORNATA

Genoa-Lecce 2-1 16’, 45’ +2 Miretti, 68’ rig. Krstovic (L)

Monza-Parma 1-1 60’ Izzo, 84’ Bonny (P)

Udinese-Verona 0-1 72’ Duda

Milan-Como 2-1 33’ da Cunha (C), 53’ Pulisic, 75’ Reijnders

Torino-Empoli 1-0 70’ Vlasic

Venezia-Napoli 0-0

Bologna-Lazio 5-0 16′ Odgaard, 48′ Orsolini, 49′ Ndoye, 74′ Castro, 84′ Fabbian

Roma-Cagliari 1-0 62′ Dovbyk

Fiorentina-Juventus 3-0 15′ Gosens, 18′ Mandragora, 53′ Gudmundsson

Atalanta-Inter 0-2 54′ Carlos Augusto, 87′ Lautaro Martinez

CLASSIFICA SERIE A

Inter 64

Napoli 61

Atalanta 58

Bologna 53

Juventus 52

Lazio 51

Roma 49

Fiorentina 48

Milan 47

Udinese 40

Torino 38

Genoa 35

Como 29

Verona 29

Cagliari 26

Lecce 25

Parma 25

Empoli 22

Venezia 20

Monza 15

TRENTESIMA GIORNATA SERIE A

Como-Empoli sabato 29 marzo ore 15

Venezia-Bologna sabato 29 marzo ore 15

Juventus-Genoa sabato 29 marzo ore 18

Lecce-Roma sabato 29 marzo ore 20.45

Cagliari-Monza domenica 30 marzo ore 12.30

Fiorentina-Atalanta domenica 30 marzo ore 15

Inter-Udinese domenica 30 marzo ore 18

Napoli-Milan domenica 30 marzo ore 20.45

Verona-Parma lunedì 31 marzo ore 18.30

Lazio-Torino lunedì 31 marzo ore 20.45