Serie A, la classifica aggiornata dopo la 23ª giornata: Inter, ora il recupero

La ventitreesima giornata di Serie A è finita stasera, con la vittoria per 1-2 della Lazio a Cagliari che vale il quarto posto in classifica per i biancocelesti. Ma è tempo di spostarsi indietro di due mesi: giovedì si completa Fiorentina-Inter, con il recupero della partita interrotta al 16′ sullo 0-0 lo scorso 1 dicembre. E non c’è bisogno di spiegare quanto valga, dopo il pari al 93′ nel derby.

SERIE A 2024-2025 – 23ª GIORNATA

Parma-Lecce 1-3 34′ rig. Valeri (P), 36′ Krstovic, 63′, 93′ Pierotti

Monza-Verona 0-1 13′ aut. Lekovic

Udinese-Venezia 3-2 47′ Lucca, 52′ Lovric, 64′ Nicolussi Caviglia (V), 78′ Gytkjaer (V), 84′ Iker Bravo

Atalanta-Torino 1-1 35′ Djimsiti, 40′ Maripan (T)

Bologna-Como 2-0 25′ De Silvestri, 66′ Fabbian

Juventus-Empoli 4-1 4′ De Sciglio (E), 61′, 64′ Kolo Muani, 90′ Vlahovic, 92′ F. Conceiçao

Fiorentina-Genoa 2-1 9′ Kean, 30′ Gudmundsson, 55′ De Winter (G)

Milan-Inter 1-1 45′ Reijnders, 93′ de Vrij (I)

Roma-Napoli 1-1 29′ Spinazzola (N), 92′ Angelino

Cagliari-Lazio 1-2 41′ Zaccagni, 55′ Piccoli (C), 64′ Castellanos

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 54

Inter 51 *

Atalanta 47

Lazio 42

Juventus 40

Fiorentina 39 *

Bologna 37 *

Milan 35 *

Roma 31

Udinese 29

Torino 27

Genoa 26

Verona 23

Lecce 23

Como 22

Empoli 21

Cagliari 21

Parma 20

Venezia 16

Monza 13

* una partita in meno

Fiorentina-Inter giovedì 6 febbraio ore 20.45 (quattordicesima giornata – si riparte dal 16′, 0-0 il risultato al momento della sospensione)

VENTIQUATTRESIMA GIORNATA SERIE A

Como-Juventus venerdì 7 febbraio ore 20.45

Verona-Atalanta sabato 8 febbraio ore 15

Empoli-Milan sabato 8 febbraio ore 18

Torino-Genoa sabato 8 febbraio ore 20.45

Venezia-Roma domenica 9 febbraio ore 12.30

Cagliari-Parma domenica 9 febbraio ore 15

Lazio-Monza domenica 9 febbraio ore 15

Lecce-Bologna domenica 9 febbraio ore 18

Napoli-Udinese domenica 9 febbraio ore 20.45

Inter-Fiorentina lunedì 10 febbraio ore 20.45