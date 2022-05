UFFICIALE – Serie A, calendario date e orari 38ª giornata: Inter-Sampdoria di pomeriggio

La Lega Serie A, come anticipato mercoledì scorso, ha appena ufficializzato date e orari dell’ultima giornata. Per l’ennesima volta in stagione l’Inter giocherà di pomeriggio, contro la Sampdoria, ovviamente in contemporanea con Sassuolo-Milan.

SERIE A – CALENDARIO 38ª GIORNATA

Torino-Roma venerdì 20 maggio ore 20.45

Genoa-Bologna sabato 21 maggio ore 17.15

Atalanta-Empoli sabato 21 maggio ore 20.45

Fiorentina-Juventus sabato 21 maggio ore 20.45

Lazio-Verona sabato 21 maggio ore 20.45

Spezia-Napoli domenica 22 maggio ore 12.30

Inter-Sampdoria domenica 22 maggio ore 18

Sassuolo-Milan domenica 22 maggio ore 18

Salernitana-Udinese domenica 22 maggio ore 21

Venezia-Cagliari domenica 22 maggio ore 21