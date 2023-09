Serie A, calendario anticipi-posticipi 5ª-19ª giornata: tutto il girone d’andata dell’Inter!

Come annunciato, è uscito il calendario della Serie A per tutto il resto del girone d’andata. La quarta giornata era già nota da luglio, ora c’è il programma dalla quinta alla diciannovesima. Per l’Inter c’è lo spostamento del match col Verona, in quanto ci sarà la Supercoppa Italiana: data precisa ancora da definire, così come per le altre tre partite.

SERIE A – CALENDARIO QUINTA GIORNATA

Salernitana-Frosinone venerdì 22 settembre ore 18.30

Lecce-Genoa venerdì 22 settembre ore 20.45

Milan-Verona sabato 23 settembre ore 15

Sassuolo-Juventus sabato 23 settembre ore 18

Lazio-Monza sabato 23 settembre ore 20.45

Empoli-Inter domenica 24 settembre ore 12.30

Atalanta-Cagliari domenica 24 settembre ore 15

Udinese-Fiorentina domenica 24 settembre ore 15

Bologna-Napoli domenica 24 settembre ore 18

Torino-Roma domenica 24 settembre ore 20.45

SERIE A – CALENDARIO SESTA GIORNATA

Juventus-Lecce martedì 26 settembre ore 20.45

Cagliari-Milan mercoledì 27 settembre ore 18.30

Empoli-Salernitana mercoledì 27 settembre ore 18.30

Verona-Atalanta mercoledì 27 settembre ore 18.30

Inter-Sassuolo mercoledì 27 settembre ore 20.45

Lazio-Torino mercoledì 27 settembre ore 20.45

Napoli-Udinese mercoledì 27 settembre ore 20.45

Frosinone-Fiorentina giovedì 28 settembre ore 18.30

Monza-Bologna giovedì 28 settembre ore 18.30

Genoa-Roma giovedì 28 settembre ore 20.45

SERIE A – CALENDARIO SETTIMA GIORNATA

Lecce-Napoli sabato 30 settembre ore 15

Milan-Lazio sabato 30 settembre ore 18

Salernitana-Inter sabato 30 settembre ore 20.45

Bologna-Empoli domenica 1 ottobre ore 12.30

Udinese-Genoa domenica 1 ottobre ore 15

Roma-Frosinone domenica 1 ottobre ore 18

Atalanta-Juventus domenica 1 ottobre ore 20.45

Sassuolo-Monza lunedì 2 ottobre ore 18.30

Torino-Verona lunedì 2 ottobre ore 18.30

Fiorentina-Cagliari lunedì 2 ottobre ore 20.45

SERIE A – CALENDARIO OTTAVA GIORNATA

Empoli-Udinese venerdì 6 ottobre ore 18.30

Lecce-Sassuolo venerdì 6 ottobre ore 20.45

Inter-Bologna sabato 7 ottobre ore 15

Juventus-Torino sabato 7 ottobre ore 18

Genoa-Milan sabato 7 ottobre ore 20.45

Monza-Salernitana domenica 8 ottobre ore 12.30

Frosinone-Verona domenica 8 ottobre ore 15

Lazio-Atalanta domenica 8 ottobre ore 15

Cagliari-Roma domenica 8 ottobre ore 18

Napoli-Fiorentina domenica 8 ottobre ore 20.45

SERIE A – CALENDARIO NONA GIORNATA

Verona-Napoli sabato 21 ottobre ore 15

Torino-Inter sabato 21 ottobre ore 18

Sassuolo-Lazio sabato 21 ottobre ore 20.45

Roma-Monza domenica 22 ottobre ore 12.30

Bologna-Frosinone domenica 22 ottobre ore 15

Salernitana-Cagliari domenica 22 ottobre ore 15

Atalanta-Genoa domenica 22 ottobre ore 18

Milan-Juventus domenica 22 ottobre ore 20.45

Udinese-Lecce lunedì 23 ottobre ore 18.30

Fiorentina-Empoli lunedì 23 ottobre ore 20.45

SERIE A – CALENDARIO DECIMA GIORNATA

Genoa-Salernitana venerdì 27 ottobre ore 20.45

Sassuolo-Bologna sabato 28 ottobre ore 15

Lecce-Torino sabato 28 ottobre ore 18

Juventus-Verona sabato 28 ottobre ore 20.45

Cagliari-Frosinone domenica 29 ottobre ore 12.30

Monza-Udinese domenica 29 ottobre ore 15

Inter-Roma domenica 29 ottobre ore 18

Napoli-Milan domenica 29 ottobre ore 20.45

Empoli-Atalanta lunedì 30 ottobre ore 18.30

Lazio-Fiorentina lunedì 30 ottobre ore 20.45

SERIE A – CALENDARIO UNDICESIMA GIORNATA

Bologna-Lazio venerdì 3 novembre ore 20.45

Salernitana-Napoli sabato 4 novembre ore 15

Atalanta-Inter sabato 4 novembre ore 18

Milan-Udinese sabato 4 novembre ore 20.45

Verona-Monza domenica 5 novembre ore 12.30

Cagliari-Genoa domenica 5 novembre ore 15

Roma-Lecce domenica 5 novembre ore 18

Fiorentina-Juventus domenica 5 novembre ore 20.45

Frosinone-Empoli lunedì 6 novembre ore 18.30

Torino-Sassuolo lunedì 6 novembre ore 20.45

SERIE A – CALENDARIO DODICESIMA GIORNATA

Sassuolo-Salernitana venerdì 10 novembre ore 18.30

Genoa-Verona venerdì 10 novembre ore 20.45

Lecce-Milan sabato 11 novembre ore 15

Juventus-Cagliari sabato 11 novembre ore 18

Monza-Torino sabato 11 novembre ore 20.45

Napoli-Empoli domenica 12 novembre ore 12.30

Fiorentina-Bologna domenica 12 novembre ore 15

Udinese-Atalanta domenica 12 novembre ore 15

Lazio-Roma domenica 12 novembre ore 18

Inter-Frosinone domenica 12 novembre ore 20.45

SERIE A – CALENDARIO TREDICESIMA GIORNATA

Salernitana-Lazio sabato 25 novembre ore 15

Atalanta-Napoli sabato 25 novembre ore 18

Milan-Fiorentina sabato 25 novembre ore 20.45

Cagliari-Monza domenica 26 novembre ore 12.30

Empoli-Sassuolo domenica 26 novembre ore 15

Frosinone-Genoa domenica 26 novembre ore 15

Roma-Udinese domenica 26 novembre ore 18

Juventus-Inter domenica 26 novembre ore 20.45

Verona-Lecce lunedì 27 novembre ore 18.30

Bologna-Torino lunedì 27 novembre ore 20.45

SERIE A – CALENDARIO QUATTORDICESIMA GIORNATA

Monza-Juventus venerdì 1 dicembre ore 20.45

Genoa-Empoli sabato 2 dicembre ore 15

Lazio-Cagliari sabato 2 dicembre ore 18

Milan-Frosinone sabato 2 dicembre ore 20.45

Lecce-Bologna domenica 3 dicembre ore 12.30

Fiorentina-Salernitana domenica 3 dicembre ore 15

Udinese-Verona domenica 3 dicembre ore 15

Sassuolo-Roma domenica 3 dicembre ore 18

Napoli-Inter domenica 3 dicembre ore 20.45

Torino-Atalanta lunedì 4 dicembre ore 20.45

SERIE A – CALENDARIO QUINDICESIMA GIORNATA

Juventus-Napoli venerdì 8 dicembre ore 20.45

Verona-Lazio sabato 9 dicembre ore 15

Atalanta-Milan sabato 9 dicembre ore 18

Inter-Udinese sabato 9 dicembre ore 20.45

Frosinone-Torino domenica 10 dicembre ore 12.30

Monza-Genoa domenica 10 dicembre ore 15

Salernitana-Bologna domenica 10 dicembre ore 18

Roma-Fiorentina domenica 10 dicembre ore 20.45

Empoli-Lecce lunedì 11 dicembre ore 18.30

Cagliari-Sassuolo lunedì 11 dicembre ore 20.45

SERIE A – CALENDARIO SEDICESIMA GIORNATA

Genoa-Juventus venerdì 15 dicembre ore 20.45

Lecce-Frosinone sabato 15 dicembre ore 15

Napoli-Cagliari sabato 15 dicembre ore 18

Torino-Empoli sabato 15 dicembre ore 20.45

Milan-Monza domenica 16 dicembre ore 12.30

Fiorentina-Verona domenica 16 dicembre ore 15

Udinese-Sassuolo domenica 16 dicembre ore 15

Bologna-Roma domenica 16 dicembre ore 18

Lazio-Inter domenica 16 dicembre ore 20.45

Atalanta-Salernitana lunedì 18 dicembre ore 20.45

SERIE A – CALENDARIO DICIASSETTESIMA GIORNATA

Empoli-Lazio venerdì 22 dicembre ore 18.30

Sassuolo-Genoa venerdì 22 dicembre ore 18.30

Monza-Fiorentina venerdì 22 dicembre ore 20.45

Salernitana-Milan venerdì 22 dicembre ore 20.45

Frosinone-Juventus sabato 23 dicembre ore 12.30

Bologna-Atalanta sabato 23 dicembre ore 15

Torino-Udinese sabato 23 dicembre ore 15

Inter-Lecce sabato 23 dicembre ore 18

Verona-Cagliari sabato 23 dicembre ore 18

Roma-Napoli sabato 23 dicembre ore 20.45

SERIE A – CALENDARIO DICIOTTESIMA GIORNATA

Fiorentina-Torino venerdì 29 dicembre ore 18.30

Napoli-Monza venerdì 29 dicembre ore 18.30

Genoa-Inter venerdì 29 dicembre ore 20.45

Lazio-Frosinone venerdì 29 dicembre ore 20.45

Atalanta-Lecce sabato 30 dicembre ore 12.30

Cagliari-Empoli sabato 30 dicembre ore 15

Udinese-Bologna sabato 30 dicembre ore 15

Milan-Sassuolo sabato 30 dicembre ore 18

Verona-Salernitana sabato 30 dicembre ore 18

Juventus-Roma sabato 30 dicembre ore 20.45

SERIE A – CALENDARIO DICIANNOVESIMA GIORNATA

Lecce-Cagliari sabato 6 gennaio ore 15

Empoli-Milan sabato 6 gennaio ore 18

Bologna-Genoa sabato 6 gennaio ore 20.45

Frosinone-Monza domenica 7 gennaio ore 15

Roma-Atalanta domenica 7 gennaio ore 18

Salernitana-Juventus domenica 7 gennaio ore 20.45

Inter-Verona martedì 23 o mercoledì 24 gennaio, da definire

Sassuolo-Fiorentina martedì 23 o mercoledì 24 gennaio, da definire

Torino-Napoli martedì 23 o mercoledì 24 gennaio, da definire

Udinese-Lazio martedì 23 o mercoledì 24 gennaio, da definire