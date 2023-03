Serie A, calendario anticipi-posticipi 30ª-32ª giornata: le date dell’Inter

Come anticipato (vedi articolo), oggi la Lega Serie A ha ufficializzato il calendario dalla trentesima alla trentaduesima giornata di campionato. Trentatreesima e trentaquattresima giornata previste per oggi saranno rese note il 21 aprile. Per l’Inter ci sarà variazione nel calendario della ventinovesima giornata di Serie A in occasione di Salernitana-Inter (vedi QUI la nuova data), qui invece il programma fino alla vigilia di Pasqua.

SERIE A – CALENDARIO 30ª GIORNATA

Cremonese-Empoli venerdì 14 aprile ore 18:30

Spezia-Lazio venerdì 14 aprile ore 20:45

Bologna-Milan sabato 15 aprile ore 15

Napoli-Verona sabato 15 aprile ore 18

Inter-Monza sabato 15 aprile ore 20:45

Lecce-Sampdoria domenica 16 aprile ore 12:30

Torino-Salernitana domenica 16 aprile ore 15

Sassuolo-Juventus domenica 16 aprile ore 18

Roma-Udinese domenica 16 aprile ore 20:45

Fiorentina-Atalanta lunedì 17 aprile ore 20:45

SERIE A – CALENDARIO 31ª GIORNATA

Verona-Bologna venerdì 21 aprile ore 20:45

Salernitana-Sassuolo sabato 22 aprile ore 15

Lazio-Torino sabato 22 aprile ore 18

Sampdoria-Spezia sabato 22 aprile ore 20:45

Empoli-Inter domenica 23 aprile ore 12:30

Monza-Fiorentina domenica 23 aprile ore 15

Udinese-Cremonese domenica 23 aprile ore 15

Milan-Lecce domenica 23 aprile ore 18

Juventus-Napoli domenica 23 aprile ore 20:45

Atalanta-Roma lunedì 24 aprile ore 20:45

SERIE A – CALENDARIO 32ª GIORNATA

Lecce-Udinese venerdì 28 aprile ore 18:30

Spezia-Monza venerdì 28 aprile ore 20:45

Napoli-Salernitana sabato 29 aprile ore 15

Roma-Milan sabato 29 aprile ore 18

Torino-Atalanta sabato 29 aprile ore 20:45

Inter-Lazio domenica 30 aprile ore 12:30

Cremonese-Verona domenica 30 aprile ore 15

Sassuolo-Empoli domenica 30 aprile ore 15

Fiorentina-Sampdoria domenica 30 aprile ore 18

Bologna-Juventus domenica 30 aprile alle 20:45