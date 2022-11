Serie A, calendario anticipi-posticipi 22ª-29ª giornata: Inter-Juventus il 19 marzo

Come anticipato da giugno, oggi è il giorno in cui la Lega Serie A rende noto il calendario dalla ventiduesima alla ventinovesima giornata di campionato. Sono ufficiali da pochi istanti gli anticipi e i posticipi: ecco tutte le partite, con l’Inter che in questo periodo avrà il big match con la Juventus. Qui il programma fino al sedicesimo turno, qui quello fino al ventunesimo.

SERIE A – CALENDARIO VENTIDUESIMA GIORNATA

Milan-Torino venerdì 10 febbraio ore 20.45

Empoli-Spezia sabato 11 febbraio ore 15

Lecce-Roma sabato 11 febbraio ore 18

Lazio-Atalanta sabato 11 febbraio ore 20.45

Udinese-Sassuolo domenica 12 febbraio ore 12.30

Bologna-Monza domenica 12 febbraio ore 15

Juventus-Fiorentina domenica 12 febbraio ore 18

Napoli-Cremonese domenica 12 febbraio ore 20.45

Verona-Salernitana lunedì 13 febbraio ore 18.30

Sampdoria-Inter lunedì 13 febbraio ore 20.45

SERIE A – CALENDARIO VENTITREESIMA GIORNATA

Sassuolo-Napoli venerdì 17 febbraio ore 20.45

Sampdoria-Bologna sabato 18 febbraio ore 15

Inter-Udinese sabato 18 febbraio ore 20.45

Monza-Milan sabato 18 febbraio ore 18

Atalanta-Lecce domenica 19 febbraio ore 12.30

Fiorentina-Empoli domenica 19 febbraio ore 15

Salernitana-Lazio domenica 19 febbraio ore 15

Spezia-Juventus domenica 19 febbraio ore 18

Roma-Verona domenica 19 febbraio ore 20.45

Torino-Cremonese lunedì 20 febbraio ore 20.45

SERIE A – CALENDARIO VENTIQUATTRESIMA GIORNATA

Empoli-Napoli sabato 25 febbraio ore 18

Lecce-Sassuolo sabato 25 febbraio ore 20.45

Bologna-Inter domenica 26 febbraio ore 12.30

Salernitana-Monza domenica 26 febbraio ore 15

Udinese-Spezia domenica 26 febbraio ore 18

Milan-Atalanta domenica 26 febbraio ore 20.45

Verona-Fiorentina lunedì 27 febbraio ore 18.30

Lazio-Sampdoria lunedì 27 febbraio ore 20.45

Cremonese-Roma martedì 28 febbraio ore 18.30

Juventus-Torino martedì 28 febbraio ore 20.45

SERIE A – CALENDARIO VENTICINQUESIMA GIORNATA

Napoli-Lazio venerdì 3 marzo ore 20.45 *

Monza-Empoli sabato 4 marzo ore 15

Atalanta-Udinese sabato 4 marzo ore 18 *

Fiorentina-Milan sabato 4 marzo ore 20.45

Spezia-Verona domenica 5 marzo ore 12.30

Sampdoria-Salernitana domenica 5 marzo ore 15

Inter-Lecce domenica 5 marzo ore 18

Roma-Juventus domenica 5 marzo ore 20.45

Sassuolo-Cremonese lunedì 6 marzo ore 18.30

Torino-Bologna lunedì 6 marzo ore 20.45

* fatta salva eventuale riprogrammazione in base alle coppe europee e alla Coppa Italia

SERIE A – CALENDARIO VENTISEISIMA GIORNATA

Spezia-Inter venerdì 10 marzo ore 20.45

Empoli-Udinese sabato 11 marzo ore 15

Napoli-Atalanta sabato 11 marzo ore 18

Bologna-Lazio sabato 11 marzo ore 20.45 *

Lecce-Torino domenica 12 marzo ore 12.30

Cremonese-Fiorentina domenica 12 marzo ore 15

Verona-Monza domenica 12 marzo ore 15 *

Roma-Sassuolo domenica 12 marzo ore 18

Juventus-Sampdoria domenica 12 marzo ore 20.45

Milan-Salernitana lunedì 13 marzo ore 20.45

* fatta salva eventuale riprogrammazione in base alle coppe europee e alla Coppa Italia

SERIE A – CALENDARIO VENTISETTESIMA GIORNATA

Sassuolo-Spezia venerdì 17 marzo ore 18.30

Atalanta-Empoli venerdì 17 marzo ore 20.45

Monza-Cremonese sabato 18 marzo ore 15

Salernitana-Bologna sabato 18 marzo ore 18

Udinese-Milan sabato 18 marzo ore 20.45

Sampdoria-Verona domenica 19 marzo ore 12.30

Fiorentina-Lecce domenica 19 marzo ore 15

Torino-Napoli domenica 19 marzo ore 15

Lazio-Roma domenica 19 marzo ore 18

Inter-Juventus domenica 19 marzo ore 20.45

SERIE A – CALENDARIO VENTOTTESIMA GIORNATA

Spezia-Salernitana sabato 1 aprile ore 15

Inter-Fiorentina sabato 1 aprile ore 18

Juventus-Verona sabato 1 aprile ore 20.45

Cremonese-Atalanta domenica 2 aprile ore 12.30

Monza-Lazio domenica 2 aprile ore 15

Sassuolo-Torino domenica 2 aprile ore 15

Roma-Sampdoria domenica 2 aprile ore 18

Napoli-Milan domenica 2 aprile ore 20.45

Empoli-Lecce lunedì 3 aprile ore 18.30

Bologna-Udinese lunedì 3 aprile ore 20.45

Possibile riprogrammazione di queste partite in base alle competizioni europee e alla Coppa Italia.

SERIE A – CALENDARIO VENTINOVESIMA GIORNATA

Lecce-Napoli sabato 8 aprile ore 12.30 *

Udinese-Monza sabato 8 aprile ore 12.30

Fiorentina-Spezia sabato 8 aprile ore 14.30

Salernitana-Inter sabato 8 aprile ore 14.30 *

Milan-Empoli sabato 8 aprile ore 16.30 *

Sampdoria-Cremonese sabato 8 aprile ore 16.30

Atalanta-Bologna sabato 8 aprile ore 18.30

Torino-Roma sabato 8 aprile ore 18.30

Lazio-Juventus sabato 8 aprile ore 20.45

Verona-Sassuolo sabato 8 aprile ore 20.45

* fatta salva eventuale riprogrammazione in base alle coppe europee e alla Coppa Italia