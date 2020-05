Serie A, c’è la data per la ripresa:...

Serie A, c’è la data per la ripresa: apre il recupero Atalanta-Sassuolo – Sky

Condividi questo articolo

Secondo quanto riferisce “Sky Sport”, la data ufficiale per la ripresa della Serie A è il 19 giugno. Ad aprire le danze sarà il recupero della 25sima giornata Atalanta-Sassuolo.

RIPRESA – Ci siamo: la Serie A sta ufficialmente per ripartire. Secondo le ultime riportate da “Sky Sport”, il campionato ripartirà il 19 giugno. Le prime squadre a scendere in campo saranno Atalanta e Sassuolo, recupero della 25sima giornata. Le altre partite da recuperare della giornata in esame sono Verona-Cagliari, Torino-Parma e Inter-Sampdoria.