Serie A, Bologna-Juventus il big match della domenica: le partite

Ieri l’Inter ha fatto il suo ed è tornata a vincere dopo tre settimane, ma purtroppo resta a -3 dalla vetta della Serie A perché ha fatto altrettanto anche il Napoli. Oggi, per la quartultima giornata, il clou è rappresentato da Bologna-Juventus scontro diretto per il quarto posto.

SERIE A 2024-2025 – 35ª GIORNATA

Empoli-Lazio domenica 4 maggio ore 12.30 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) e streaming DAZN

Monza-Atalanta domenica 4 maggio ore 15 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) e streaming DAZN

Roma-Fiorentina domenica 4 maggio ore 18 – diretta TV Sky Sport: canali Sport Calcio (SAT 202, DTT 473), Sport 251 e DAZN 2 (215 Tivùsat), live streaming DAZN

Bologna-Juventus domenica 4 maggio ore 20.45 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) e streaming DAZN

Genoa-Milan lunedì 5 maggio ore 20.45 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) e streaming DAZN

Torino-Venezia 1-1 36′ Kike Pérez (V), 77′ rig. Vlasic

Cagliari-Udinese 1-2 27′ Zarraga, 35′ Zortea (C), 67′ Kristensen

Parma-Como 0-1 79′ Strefezza

Lecce-Napoli 0-1 24′ Raspadori

Inter-Verona 1-0 9′ rig. Asllani

Per ogni blocco di partite in contemporanea sarà possibile seguire Zona Serie A Enilive in streaming su DAZN.

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 77

Inter 74

Atalanta 65 *

Juventus 62 *

Bologna 61 *

Roma 60 *

Lazio 60 *

Fiorentina 59 *

Milan 54 *

Como 45

Torino 44

Udinese 44

Genoa 39 *

Cagliari 33

Verona 32

Parma 32

Lecce 27

Venezia 26

Empoli 25 *

Monza 15 *

* una partita in meno