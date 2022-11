Serie A, Atalanta-Inter apre l’ultima domenica (di big match) del 2022: le partite

La Serie A stasera completerà il suo ciclo di partite prima dei Mondiali, con Atalanta-Inter come lunch match. La sfida del Gewiss Stadium è solo uno dei tre scontri diretti in programma quest’oggi, per chiudere il 2022 in grande stile.

SERIE A 2022-2023 – 15ª GIORNATA

Atalanta-Inter domenica 13 novembre ore 12.30 – diretta TV Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, streaming DAZN

Monza-Salernitana domenica 13 novembre ore 15 – diretta TV Zona DAZN 3 (canale 216) e streaming DAZN

Roma-Torino domenica 13 novembre ore 15 – diretta TV Zona DAZN (canale 214) e streaming DAZN

Verona-Spezia domenica 13 novembre ore 15 – diretta TV Zona DAZN 2 (canale 215) e streaming DAZN

Milan-Fiorentina domenica 13 novembre ore 18 – diretta TV Zona DAZN (canale 214) e streaming DAZN

Juventus-Lazio domenica 13 novembre ore 20.45 – diretta TV Zona DAZN (canale 214) e streaming DAZN

Empoli-Cremonese 2-0 46′ Cambiaghi, 88′ Parisi

Napoli-Udinese 3-2 15′ Osimhen, 31′ Zielinski, 58′ Elmas, 79′ Nestorovski (U), 82′ Samardzic (U)

Sampdoria-Lecce 0-2 45′ +1 Colombo, 83′ Banda

Bologna-Sassuolo 3-0 30′ Aebischer, 50′ Arnautovic, 78′ Ferguson

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 41 *

Lazio 30

Milan 30

Juventus 28

Inter 27

Atalanta 27

Roma 26

Udinese 24 *

Torino 20

Fiorentina 19

Bologna 19 *

Salernitana 17

Empoli 17 *

Sassuolo 16 *

Lecce 15 *

Monza 13

Spezia 10

Cremonese 7 *

Sampdoria 6 *

Verona 5

* una partita in più