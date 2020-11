Serie A, 7ª giornata: partite in diretta TV DAZN e Sky (con live streaming)

La Serie A, dopo il recupero di mercoledì Genoa-Torino 1-2, gioca in questo weekend l’ultimo turno prima di fermarsi nuovamente per una (evitabilissima, visto il momento) sosta per le nazionali. Si comincia stasera da Sassuolo-Udinese, il big match è Lazio-Juventus domenica alle 12.30. Di seguito il programma con l’indicazione dei canali della diretta TV fra Sky Sport e DAZN, che trasmetterà la sfida dell’Olimpico anche in streaming.



Sassuolo-Udinese – venerdì 6 novembre ore 20.45 – diretta TV Sky Sport Serie A e Sky Sport 251

Cagliari-Sampdoria – sabato 7 novembre ore 15 – diretta TV Sky Sport Serie A e Sky Sport 251

Benevento-Spezia – sabato 7 novembre ore 18 – diretta TV Sky Sport Serie A e Sky Sport 251

Parma-Fiorentina – sabato 7 novembre ore 20.45 – diretta TV DAZN1 e live streaming DAZN

Lazio-Juventus – domenica 8 novembre ore 12.30 – diretta TV DAZN1 e live streaming DAZN

Atalanta-Inter – domenica 8 novembre ore 15 – diretta TV Sky Sport Serie A e Sky Sport 252 *

Genoa-Roma – domenica 8 novembre ore 15 – diretta TV DAZN1 e live streaming DAZN

Torino-Crotone – domenica 8 novembre ore 15 – diretta TV Sky Sport 253 (DTT 484) *

Bologna-Napoli – domenica 8 novembre ore 18 – diretta TV Sky Sport Serie A e Sky Sport 251

Milan-Verona – domenica 8 novembre ore 20.45 – diretta TV Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport 251

* partite visibili anche su Diretta Gol sul canale Sky Sport 251

CLASSIFICA SERIE A

Milan 16

Sassuolo 14

Juventus 12

Atalanta 12

Napoli 11 (-1)

Inter 11

Verona 11

Roma 11

Sampdoria 10

Lazio 10

Fiorentina 7

Cagliari 7

Bologna 6

Benevento 6

Parma 5

Genoa 5

Spezia 5

Torino 4

Udinese 3

Crotone 1