Serie A, 5ª giornata: partite in diretta TV DAZN e Sky (con live streaming)

Inizia un weekend lungo per la Serie A. La quinta giornata di campionato prende il via questa sera, con l’anticipo Sassuolo-Torino, e si conclude addirittura lunedì, con il big match che vedrà in campo il Milan capolista e unica squadra a punteggio pieno con la Roma al Meazza. L’Inter, invece, sarà chiamata a riscattarsi dopo tre partite senza vittorie (fra campionato e Champions League non sono per ora arrivati i tre punti a ottobre) domani alle ore 18 in casa del Genoa. Di seguito il programma completo del turno, con in aggiunta i canali della diretta TV fra DAZN (anche in streaming) e Sky Sport.

Sassuolo-Torino – venerdì 23 ottobre ore 20.45 – diretta TV Sky Sport Serie A e Sky Sport 251

Atalanta-Sampdoria – sabato 24 ottobre ore 15 – diretta TV Sky Sport Serie A e Sky Sport 251

Genoa-Inter – sabato 24 ottobre ore 18 – diretta TV Sky Sport Serie A e Sky Sport 251

Lazio-Bologna – sabato 24 ottobre ore 20.45 – diretta TV DAZN1 e live streaming DAZN

Cagliari-Crotone – domenica 25 ottobre ore 12.30 – diretta TV DAZN1 e live streaming DAZN

Benevento-Napoli – domenica 25 ottobre ore 15 – diretta TV DAZN1 e live streaming DAZN

Parma-Spezia – domenica 25 ottobre ore 15 – diretta TV Sky Sport Serie A e Sky Sport 251

Fiorentina-Udinese – domenica 25 ottobre ore 18 – diretta TV Sky Sport Serie A e Sky Sport 251

Juventus-Verona – domenica 25 ottobre ore 20.45 – diretta TV Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport 251

Milan-Roma – lunedì 26 ottobre ore 20.45 – diretta TV Sky Sport Serie A e Sky Sport 251

CLASSIFICA SERIE A

Milan 12

Sassuolo 10

Atalanta 9

Napoli 8 (-1)

Juventus 8

Inter 7

Verona 7

Roma 7

Sampdoria 6

Benevento 6

Genoa 4 *

Fiorentina 4

Cagliari 4

Spezia 4

Lazio 4

Bologna 3

Udinese 3

Parma 3

Crotone 1

Torino 0 *

* una partita in meno