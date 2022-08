Serie A, 4ª giornata: diretta TV e streaming partite DAZN-Sky Sport

Serie A subito in campo per il turno infrasettimanale, il primo della nuova stagione. La quarta giornata comincia alle 18.30 con Sassuolo-Milan, in serata tocca all’Inter (a quattro giorni dal derby). Si va avanti fino a giovedì.

SERIE A 2022-2023 – 4ª GIORNATA

Sassuolo-Milan – martedì 30 agosto ore 18.30 – diretta TV Zona DAZN (canale 214) e streaming DAZN

Inter-Cremonese – martedì 30 agosto ore 20.45 – diretta TV Zona DAZN (canale 214) e streaming DAZN

Roma-Monza – martedì 30 agosto ore 20.45 – diretta TV Zona DAZN 2 (canale 215) e streaming DAZN

Empoli-Verona – mercoledì 31 agosto ore 18.30 – diretta TV Zona DAZN (canale 214) e streaming DAZN

Sampdoria-Lazio – mercoledì 31 agosto ore 18.30 – diretta TV Sky Sport: canali Sport Uno (SAT 201, DTT 472), Sport Calcio (SAT 202, DTT 473) e Sport 252, live streaming DAZN

Udinese-Fiorentina – mercoledì 31 agosto ore 18.30 – diretta TV Zona DAZN 2 (canale 215) e streaming DAZN

Juventus-Spezia – mercoledì 31 agosto ore 20.45 – diretta TV Sky Sport: canali Sport Uno (SAT 201, DTT 472), Sport Calcio (SAT 202, DTT 473) e Sport 251, live streaming DAZN

Napoli-Lecce – mercoledì 31 agosto ore 20.45 – diretta TV Zona DAZN (canale 214) e streaming DAZN

Atalanta-Torino – giovedì 1 settembre ore 20.45 – diretta TV Zona DAZN (canale 214) e streaming DAZN

Bologna-Salernitana – giovedì 1 settembre ore 20.45 – diretta TV Sky Sport: canali Sport Calcio (SAT 202, DTT 473) e Sport 251, live streaming DAZN

Per ogni blocco di partite in contemporanea sarà possibile seguire Zona Gol su DAZN.

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 7

Milan 7

Lazio 7

Atalanta 7

Torino 7

Roma 7

Inter 6

Juventus 5

Fiorentina 5

Salernitana 4

Udinese 4

Sassuolo 4

Spezia 4

Empoli 2

Lecce 1

Bologna 1

Verona 1

Sampdoria 1

Cremonese 0

Monza 0