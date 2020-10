Serie A, 3ª giornata: partite in diretta TV DAZN e Sky (con live streaming)

La Serie A inizia al venerdì l’ultimo turno prima della sosta per le nazionali, e non lo completerà. È di ieri la notizia che Genoa-Torino è stata rinviata, inevitabilmente, a data da destinarsi per i quindici casi di Coronavirus nei rossoblù (vedi articolo). Scendono a sei le partite nel weekend in diretta TV su Sky Sport, sempre tre quelle di DAZN anche in streaming.



Fiorentina-Sampdoria – venerdì 2 ottobre ore 20.45 – diretta TV Sky Sport Serie A e Sky Sport 251

Sassuolo-Crotone – sabato 3 ottobre ore 15 – diretta TV Sky Sport Serie A e Sky Sport 251

Udinese-Roma – sabato 3 ottobre ore 20.45 – diretta TV DAZN1 e live streaming DAZN

Atalanta-Cagliari – domenica 4 ottobre ore 12.30 – diretta TV DAZN1 e live streaming DAZN

Benevento-Bologna – domenica 4 ottobre ore 15 – diretta TV Sky Sport 253 (DTT 484) *

Lazio-Inter – domenica 4 ottobre ore 15 – diretta TV DAZN1 e live streaming DAZN

Parma-Verona – domenica 4 ottobre ore 15 – diretta TV Sky Sport Serie A e Sky Sport 252 *

Milan-Spezia – domenica 4 ottobre ore 18 – diretta TV Sky Sport Serie A e Sky Sport 251

Juventus-Napoli – domenica 4 ottobre ore 20.45 – diretta TV Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport 251

Genoa-Torino – rinviata a data da destinarsi

* partite visibili anche su Diretta Gol sul canale Sky Sport 251

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 6

Atalanta 6

Inter 6

Verona 6

Milan 6

Juventus 4

Sassuolo 4

Bologna 3

Fiorentina 3

Lazio 3

Spezia 3

Benevento 3

Genoa 3

Cagliari 1

Roma 1

Torino 0

Udinese 0

Sampdoria 0

Crotone 0

Parma 0