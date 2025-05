Serie A, 38ª giornata: Como-Inter e Napoli-Cagliari per lo scudetto. Partite e diretta tv

Oggi inizia la 38ª e ultima giornata di Serie A. Si parte con le due partite scudetto Como-Inter e Napoli-Cagliari in contemporanea. Poi ci saranno altri due blocchi: queste le partite e la diretta TV del turno conclusivo di campionato.

SERIE A 2024-25 – 38ª GIORNATA

Como-Inter – venerdì 23 maggio ore 20.45 – diretta TV DAZN 2 (canale 215 Sky/Tivùsat) e streaming DAZN

Napoli-Cagliari – venerdì 23 maggio ore 20.45 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) e streaming DAZN

Bologna-Genoa – sabato 24 maggio ore 18 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) e streaming DAZN

Milan-Monza – sabato 24 maggio ore 20.45 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) e streaming DAZN

Atalanta-Parma – domenica 25 maggio ore 20.45 – diretta TV DAZN 3 (canale 216 Sky) e streaming DAZN

Empoli-Verona – domenica 25 maggio ore 20.45 – diretta TV Sky Sport: canale Sport 253 e live streaming DAZN

Lazio-Lecce – domenica 25 maggio ore 20.45 – diretta TV Sky Sport: canale Sport 252 e live streaming DAZN

Torino-Roma – domenica 25 maggio ore 20.45 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) e streaming DAZN

Udinese-Fiorentina – domenica 25 maggio ore 20.45 – diretta TV DAZN 4 (canale 217 Sky) e streaming DAZN

Venezia-Juventus – domenica 25 maggio ore 20.45 diretta TV Sky Sport: canali Sport Uno (SAT 201, DTT 472) e Sport 251, live streaming DAZN

Per ogni blocco di partite in contemporanea sarà possibile seguire Zona Serie A Enilive su DAZN 3 (canale 216 Sky) venerdì ore 20.45, DAZN 2 (canale 215 Sky/Tivùsat) domenica ore 20.45 e in streaming su DAZN, per le sole partite Sky Diretta Gol sul canale Sky Sport Calcio (SAT 202, DTT 473).

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 79

Inter 78

Atalanta 74

Juventus 67

Roma 66

Lazio 65

Fiorentina 62

Bologna 62

Milan 60

Como 49

Torino 44

Udinese 44

Genoa 40

Cagliari 36

Verona 34

Parma 33

Lecce 31

Empoli 31

Venezia 29

Monza 18