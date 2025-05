Serie A, 37ª giornata (quasi) tutta in contemporanea! Data e ora di Inter-Lazio – Sky

Sarà una penultima giornata di Serie A all’insegna dell’equilibrio e della contemporaneità. La Lega Serie A ha deciso, in attesa dell’ufficialità attesa nelle prossime ore, che ben nove partite della 37ª giornata si disputeranno in contemporanea domenica 18 maggio compresa Inter-Lazio. Un’unica eccezione: Genoa-Atalanta, anticipata al sabato, in quanto priva di significato in ottica classifica.

SCELTA QUASI UFFICIALE – Una scelta forte e chiara: evitare che i risultati di alcune squadre influenzino l’approccio o l’atteggiamento di altre impegnate nella stessa lotta. Obiettivo? Garantire la massima regolarità sportiva in un campionato che ha ancora tanto da dire. Dalla corsa scudetto alla salvezza, passando per i piazzamenti europei, sono ancora molti i verdetti in bilico. Tra le partite più attese spicca Inter-Lazio, scontro diretto tra due formazioni con ambizioni opposte ma ugualmente alte. I nerazzurri di Simone Inzaghi hanno bisogno della vittoria per avvicinarsi definitivamente allo scudetto, mentre la Lazio di Marco Baroni è in piena corsa per un posto in Champions League.

Inter-Lazio e Parma-Napoli in contemporanea: si gioca lo scudetto!

ALTRA GIORNATA DECISIVA – Ma gli occhi dell’Inter saranno puntati anche su un altro campo: il “Tardini” di Parma. Qui andrà in scena Parma-Napoli, match fondamentale per la lotta tricolore. I partenopei, ancora in corsa per un piazzamento europeo, sono chiamati a reagire dopo una serie di risultati altalenanti. Dall’altra parte, il Parma si gioca la salvezza aritmetica e punta a chiudere il discorso davanti ai propri tifosi. Una vittoria emiliana potrebbe spianare la strada all’Inter verso il titolo. Tutte le grandi sfide si giocheranno in contemporanea, con una tensione che accomunerà tifosi, tecnici e calciatori. La Serie A torna così alla tradizione della “contemporaneità allargata”, in attesa di comunicazione ufficiale da parte della Lega Serie A.