Serie A, 37ª giornata: partite in diretta TV Sky e live streaming DAZN

Penultima giornata di Serie A per la stagione 2021-2022 e Inter che deve sempre cercare di fare tre punti in più del Milan: domani nuova resa dei conti fra Atalanta e Cagliari. Oggi si comincia con quattro anticipi, di cui uno in diretta TV Sky.



Empoli-Salernitana – sabato 14 maggio ore 15 – diretta streaming DAZN

Udinese-Spezia – sabato 14 maggio ore 18 – diretta streaming DAZN

Verona-Torino – sabato 14 maggio ore 18 – diretta streaming DAZN

Roma-Venezia – sabato 14 maggio ore 20.45 – diretta TV Sky Sport: canali Sport Uno (SAT 201, DTT 472), Sport Calcio (SAT 202, DTT 473) e Sport 251, live streaming DAZN

Bologna-Sassuolo – domenica 15 maggio ore 12.30 – diretta TV Sky Sport: canali Sport Calcio (SAT 202, DTT 473) e Sport 251, live streaming DAZN

Napoli-Genoa – domenica 15 maggio ore 15 – diretta streaming DAZN

Milan-Atalanta – domenica 15 maggio ore 18 – diretta streaming DAZN

Cagliari-Inter – domenica 15 maggio ore 20.45 – diretta streaming DAZN

Sampdoria-Fiorentina – lunedì 16 maggio ore 18.30 – diretta streaming DAZN

Juventus-Lazio – lunedì 16 maggio ore 20.45 – diretta TV Sky Sport: canali Sport Uno (SAT 201, DTT 472), Sport Calcio (SAT 202, DTT 473) e Sport 251, live streaming DAZN

Per ogni blocco di partite in contemporanea sarà possibile seguire Zona Gol su DAZN.

CLASSIFICA SERIE A

Milan 80

Inter 78

Napoli 73

Juventus 69

Lazio 62

Roma 59

Fiorentina 59

Atalanta 59

Verona 52

Torino 47

Sassuolo 47

Udinese 44

Bologna 43

Empoli 37

Sampdoria 33

Spezia 33

Salernitana 30

Cagliari 29

Genoa 28

Venezia 25