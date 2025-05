Serie A, 37ª giornata: oggi l’unico anticipo, partite e diretta TV

La trentasettesima e penultima giornata di Serie A ha una programmazione particolare: un solo anticipo stasera, Genoa-Atalanta ossia l’unica partita ininfluente, poi tutte le altre domani alle 20.45 (di cui quattro non visibili in diretta TV ma solo in streaming). Con Inter-Lazio e Parma-Napoli decisive per il titolo.

SERIE A 2024-2025 – 37ª GIORNATA

Genoa-Atalanta – sabato 17 maggio ore 20.45 – live streaming DAZN

Cagliari-Venezia – domenica 18 maggio ore 20.45 – live streaming DAZN

Fiorentina-Bologna – domenica 18 maggio ore 20.45 – diretta TV Sky Sport: canale Sport 252 e live streaming DAZN

Inter-Lazio – domenica 18 maggio ore 20.45 – diretta TV Sky Sport: canali Sport Uno (SAT 201, DTT 472) e Sport 251, live streaming DAZN

Juventus-Udinese – domenica 18 maggio ore 20.45 – diretta TV DAZN 4 (canale 217 Sky) e streaming DAZN

Lecce-Torino – domenica 18 maggio ore 20.45 – diretta TV Sky Sport: canale Sport 253 e live streaming DAZN

Monza-Empoli – domenica 18 maggio ore 20.45 – live streaming DAZN

Parma-Napoli – domenica 18 maggio ore 20.45 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) e streaming DAZN

Roma-Milan – domenica 18 maggio ore 20.45 – diretta TV DAZN 3 (canale 216 Sky) e streaming DAZN

Verona-Como – domenica 18 maggio ore 20.45 – live streaming DAZN

Per il blocco di partite in contemporanea sarà possibile seguire Zona Serie A Enilive su DAZN 2 (canale 215 Sky/Tivùsat) e in streaming su DAZN, per le sole partite Sky Diretta Gol sul canale Sky Sport Calcio (SAT 202, DTT 473).

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 78

Inter 77

Atalanta 71

Juventus 64

Lazio 64

Roma 63

Bologna 62

Milan 60

Fiorentina 59

Como 48

Torino 44

Udinese 44

Genoa 40

Cagliari 33

Verona 33

Parma 32

Venezia 29

Lecce 28

Empoli 28

Monza 18