Serie A, 37ª giornata: Inter, ultimo diffidato. Sampdoria uno squalificato

Penultima serie di provvedimenti del Giudice Sportivo sulla Serie A 2021-2022. L’Inter completa la lista dei diffidati, c’è uno squalificato nella Sampdoria per domenica.

I PROVVEDIMENTI – In Inter-Sampdoria domenica (ore 18) non ci sarà Omar Colley nei blucerchiati. Il difensore ieri ha ricevuto un rosso diretto al 94′, sul 4-1 contro la Fiorentina, per un’espressione irriguardosa verso l’arbitro dopo aver preso l’ammonizione. Un’espulsione del tutto ingenua (vedi articolo). Si aggiunge poi all’elenco dei diffidati Matteo Darmian nell’Inter, in lista assieme ad Alessandro Bastoni, Ivan Perisic, Arturo Vidal e l’allenatore Simone Inzaghi. In caso di nuovo giallo domenica, per questi cinque, dovessero restare in nerazzurro ci sarebbe da saltare la Supercoppa Italiana (dato che per ora è indicata al 12 agosto, ossia prima che inizi la prossima Serie A) in quanto competizione organizzata dalla Lega Serie A. Da domenica multa di ottomila euro al Cagliari per il lancio di un fumogeno in campo, assieme a vari oggetti. Di seguito i provvedimenti integrali dopo la trentasettesima giornata di Serie A.

SERIE A – GIUDICE SPORTIVO

SQUALIFICATI TRENTASETTESIMA GIORNATA

Due giornate: Sofian Kiyine (Venezia)

Una giornata: Ruslan Malinovskyi (Atalanta), Youssef Maleh (Fiorentina), Patric (Lazio), Éderson (Salernitana), Omar Colley (Sampdoria), Emmanuel Gyasi (Spezia), David Okereke, Antonio Junior Vacca (Venezia), Koray Gunter (Verona)

DIFFIDATI TRENTASETTESIMA GIORNATA

Nona ammonizione: Remo Freuler (Atalanta), Juan Guillermo Cuadrado (Juventus), Tolgay Arslan (Udinese), Nicolò Casale (Verona)

Quarta ammonizione: Teun Koopmeiners (Atalanta), Liam Henderson (Empoli), Matteo Darmian (Inter), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), Olivier Giroud (Milan), Ivan Radovanovic (Salernitana), Armando Izzo (Torino), Gianluca Caprari (Verona)