Serie A 37ª giornata, scelta rigida della Lega per Inter, Napoli e non solo!

La 37ª giornata di Serie A è pronta ad offrire un grande spettacolo. La decisione da parte della Lega di far disputare in contemporanea nove partite fa scaturire un’altra scelta, legata a Inter, Napoli e non solo.

ESIGENZA – Si prevede una 37ª giornata di Serie A particolarmente scoppiettante: nove partite verranno disputate tutte in contemporanea domenica 18 maggio alle ore 20.45. Solo una, Genoa-Atalanta, è prevista come anticipo per sabato 17 maggio. Il motivo è semplice: l’esigenza di giocare in contemporanea per non condizionare alcun risultato, visto le corse aperte su tutti i fronti. E proprio questa necessità genera un’altra decisione da parte della Serie A, che esige il massimo rigore da alcune squadre come Inter e Napoli, intente a giocarsi il tutto e per tutto per lo scudetto. Attraverso un comunicato, infatti, la Lega specifica che per alcune gare verrà ridotto il termine di tolleranza. Ecco di cosa si tratta, con la nota ufficiale riportata di seguito.

La nota della Lega in vista della 37ª giornata di Serie A: ecco l’ultima decisione nel rispetto della contemporaneità

IL COMUNICATO – «Rilevata la specifica esigenza che nelle ultime due giornate del Campionato di Serie A Enilive 2024/2025 venga rispettata la contemporaneità delle gare tra squadre con il medesimo interesse di classifica, di seguito le gare il cui inizio deve avvenire in contemporanea in occasione della 37^ giornata:

Domenica 18 maggio 2025 ore 20.45 CAGLIARI-VENEZIA, FIORENTINA-BOLOGNA, HELLAS VERONA-COMO, INTER-LAZIO, JUVENTUS-UDINESE, LECCE-TORINO, MONZA-EMPOLI, PARMA-NAPOLI, ROMA-MILAN.

Visto l’art. 54, comma 3, delle NOIF, si dispone che il termine di tolleranza per l’attesa della presentazione delle squadre in campo, previsto dall’art. 54, comma 2 delle NOIF, sia ridotto a 5 minuti per le sopra elencate gare».