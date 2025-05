Serie A, 35ª giornata: diffidati e squalificati aggiornati con l’Inter

La lista di diffidati e squalificati per la trentacinquesima giornata di Serie A, che comincia stasera, conta anche questioni non di campo. Per il patteggiamento con la Procura Federale, Calhanoglu e Inzaghi salteranno Inter-Verona.

SERIE A – DIFFIDATI E SQUALIFICATI 35ª GIORNATA

TORINO-VENEZIA venerdì 2 maggio ore 20.45

Diffidati Torino (prossima partita Inter in casa): Ivan Ilic.

Squalificati Torino: Valentino Lazaro (una giornata).

Diffidati Venezia (prossima partita Fiorentina in casa): Fali Candé, Jay Idzes, Kike Pérez.

Squalificati Venezia: nessuno.

CAGLIARI-UDINESE sabato 3 maggio ore 15

Diffidati Cagliari (prossima partita Como in trasferta): Sebastiano Luperto, Razvan Marin, Yerry Mina, Adam Obert, Leonardo Pavoletti, Gabriele Zappa.

Squalificati Cagliari: nessuno.

Diffidati Udinese (prossima partita Monza in casa): Lautaro Giannetti, Thomas Kristensen, Sandi Lovric, Lorenzo Lucca.

Squalificati Udinese: Kingsley Ehizibue (una giornata), Martin Payero (una giornata).

PARMA-COMO sabato 3 maggio ore 15

Diffidati Parma (prossima partita Empoli in trasferta): Botond Balogh, Milan Djuric, Anas Haj Mohamed, Mandela Keita, Lautaro Valenti.

Squalificati Parma: nessuno.

Diffidati Como (prossima partita Cagliari in casa): Lucas da Cunha, Yannik Engelhardt, Edoardo Goldaniga, Alberto Moreno, Sergi Roberto, Gabriel Strefezza.

Squalificati Como: nessuno.

LECCE-NAPOLI sabato 3 maggio ore 18

Diffidati Lecce (prossima partita Verona in trasferta): Santiago Pierotti, Hamza Rafia, Ylber Ramadani.

Squalificati Lecce: nessuno.

Diffidati Napoli (prossima partita Genoa in casa): Mathias Olivera.

Squalificati Napoli: nessuno.

INTER-VERONA sabato 3 maggio ore 20.45

Diffidati Inter (prossima partita Torino in trasferta): Kristjan Asllani, Simone Inzaghi (allenatore), Benjamin Pavard.

Squalificati Inter: Hakan Calhanoglu (una giornata), Simone Inzaghi (allenatore, una giornata).

Diffidati Verona (prossima partita Lecce in casa): Tomas Suslov.

Squalificati Verona: Diego Coppola (una giornata), Daniele Ghilardi (una giornata).

EMPOLI-LAZIO domenica 4 maggio ore 12.30

Diffidati Empoli (prossima partita Parma in casa): nessuno.

Squalificati Empoli: Alberto Grassi (una giornata), Liam Henderson (una giornata).

Diffidati Lazio (prossima partita Juventus in casa): Reda Belahyane, Nicolò Rovella, Mattia Zaccagni.

Squalificati Lazio: nessuno.

MONZA-ATALANTA domenica 4 maggio ore 15

Diffidati Monza (prossima partita Udinese in trasferta): Luca Caldirola, Pedro Pereira.

Squalificati Monza: Andrea Carboni (una giornata).

Diffidati Atalanta (prossima partita Roma in casa): Berat Djimsiti, Isak Hien, Ademola Lookman.

Squalificati Atalanta: nessuno.

ROMA-FIORENTINA domenica 4 maggio ore 18

Diffidati Roma (prossima partita Atalanta in trasferta): Leandro Paredes, Lorenzo Pellegrini.

Squalificati Roma: nessuno.

Diffidati Fiorentina (prossima partita Venezia in trasferta): Lucas Beltran, Nicolò Fagioli, Michael Folorunsho, Pablo Marì.

Squalificati Fiorentina: Luca Ranieri (una giornata).

BOLOGNA-JUVENTUS domenica 4 maggio ore 20.45

Diffidati Bologna (prossima partita Milan in trasferta): Juan Miranda, Tommaso Pobega.

Squalificati Bologna: nessuno.

Diffidati Juventus (prossima partita Lazio in trasferta): Andrea Cambiaso, Nicolò Savona, Khéphren Thuram, Timothy Weah.

Squalificati Juventus: Kenan Yildiz (due giornate)

GENOA-MILAN lunedì 5 maggio ore 20.45

Diffidati Genoa (prossima partita Napoli in trasferta): Andrea Pinamonti, Morten Thorsby.

Squalificati Genoa: nessuno.

Diffidati Milan (prossima partita Bologna in casa): Warren Bondo, Theo Hernandez, Rafael Leao.

Squalificati Milan: nessuno.

Il regolamento della Serie A prevede che si venga squalificati alla quinta ammonizione, alla decima, alla quattordicesima, alla diciassettesima, alla diciannovesima e a ogni successiva, venendo diffidati al precedente cartellino giallo.