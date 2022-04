Serie A, 33ª giornata: partite in diretta TV Sky e live streaming DAZN

Rispetto al solito il turno di Pasqua in Serie A non è su un solo giorno, ma su ben tre: si comincia oggi con i primi due anticipi, che vedono in campo Inter e Milan, e si finisce lunedì col big match Napoli-Roma e Atalanta-Verona. La sfida dei nerazzurri a La Spezia anche in diretta TV su Sky Sport.



Spezia-Inter – venerdì 15 aprile ore 19 – diretta TV Sky Sport: canali Sport Uno (SAT 201, DTT 472), Sport Calcio (SAT 202, DTT 473) e Sport 251, live streaming DAZN

Milan-Genoa – venerdì 15 aprile ore 21 – diretta streaming DAZN

Cagliari-Sassuolo – sabato 16 aprile ore 12.30 – diretta TV Sky Sport: canali Sport Calcio (SAT 202, DTT 473) e Sport 251, live streaming DAZN

Sampdoria-Salernitana – sabato 16 aprile ore 14.30 – diretta streaming DAZN

Udinese-Empoli – sabato 16 aprile ore 14.30 – diretta streaming DAZN

Fiorentina-Venezia – sabato 16 aprile ore 16.30 – diretta streaming DAZN

Juventus-Bologna – sabato 16 aprile ore 18.30 – diretta streaming DAZN

Lazio-Torino – sabato 16 aprile ore 20.45 – diretta TV Sky Sport: canali Sport Uno (SAT 201, DTT 472), Sport Calcio (SAT 202, DTT 473) e Sport 251, live streaming DAZN

Napoli-Roma – lunedì 18 aprile ore 19 – diretta streaming DAZN

Atalanta-Verona – lunedì 18 aprile ore 21 – diretta streaming DAZN

Per ogni blocco di partite in contemporanea sarà possibile seguire Zona Gol su DAZN.

CLASSIFICA SERIE A

Milan 68

Inter 66 *

Napoli 66

Juventus 62

Roma 57

Lazio 55

Fiorentina 53 *

Atalanta 51 *

Sassuolo 46

Verona 45

Torino 39 *

Bologna 37 *

Udinese 36 *

Empoli 34

Spezia 33

Sampdoria 29

Cagliari 25

Venezia 22 *

Genoa 22

Salernitana 16 **

* una partita in meno

** due partite in meno