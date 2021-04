Serie A, 33ª giornata: partite in diretta TV DAZN e Sky (con live streaming)

Per il campionato mancano sei giornate alla fine: comincia il conto alla rovescia per la sua conclusione, con tantissime partite di altissimo profilo da seguire (e l’Inter capolista che, da domani col Verona, è chiamata a fare otto punti su diciotto per la tanto attesa aritmetica). Il turno di Serie A inizia oggi alle ore 15 con un derby ligure e proseguirà fino a lunedì sera, con tanti scontri diretti: ecco il programma, con l’indicazione dei canali della diretta TV fra DAZN (anche in streaming) e Sky Sport.

Genoa-Spezia – sabato 24 aprile ore 15 – diretta Sky Sport: canali Serie A (SAT 202, DTT 473) e Sport 251

Parma-Crotone – sabato 24 aprile ore 18 – diretta Sky Sport: canali Serie A (SAT 202, DTT 473) e Sport 251

Sassuolo-Sampdoria – sabato 24 aprile ore 20.45 – diretta TV DAZN1+ e live streaming DAZN

Benevento-Udinese – domenica 25 aprile ore 12.30 – diretta TV DAZN1+ e live streaming DAZN

Fiorentina-Juventus – domenica 25 aprile ore 15 – diretta Sky Sport: canali Serie A (SAT 202, DTT 473) e Sport 251

Inter-Verona – domenica 25 aprile ore 15 – diretta TV DAZN1+ e live streaming DAZN

Cagliari-Roma – domenica 25 aprile ore 18 – diretta Sky Sport: canali Serie A (SAT 202, DTT 473) e Sport 251

Atalanta-Bologna – domenica 25 aprile ore 20.45 – diretta Sky Sport: canali Sport Uno (SAT 201, DTT 472), Serie A (SAT 202, DTT 473) e Sport 251

Torino-Napoli – lunedì 26 aprile ore 18.30 – diretta Sky Sport: canali Serie A (SAT 202, DTT 473) e Sport 252

Lazio-Milan – lunedì 26 aprile ore 20.45 – diretta Sky Sport: canali Serie A (SAT 202, DTT 473) e Sport 251

CLASSIFICA SERIE A

Inter 76

Milan 66

Atalanta 65

Juventus 65

Napoli 63

Lazio 58 *

Roma 55

Sassuolo 49

Sampdoria 42

Verona 41

Bologna 38

Udinese 36

Fiorentina 33

Genoa 33

Spezia 33

Torino 31 *

Benevento 31

Cagliari 28

Parma 20

Crotone 15

* una partita in meno