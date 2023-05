Serie A, 33ª giornata: diretta TV e streaming partite DAZN-Sky Sport

Ben otto partite oggi per aprire la trentatreesima giornata di Serie A: quattro alle 18 e altrettante alle 21, fra cui Verona-Inter. Se la Lazio non batte il Sassuolo per il Napoli è già scudetto stasera, altrimenti non deve perdere domani a Udine.

SERIE A 2022-2023 – 33ª GIORNATA

Atalanta-Spezia – mercoledì 3 maggio ore 18 – diretta TV Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, streaming DAZN

Juventus-Lecce – mercoledì 3 maggio ore 18 – diretta TV Zona DAZN (canale 214) e streaming DAZN

Salernitana-Fiorentina – mercoledì 3 maggio ore 18 – diretta TV Zona DAZN 2 (canale 215) e streaming DAZN

Sampdoria-Torino – mercoledì 3 maggio ore 18 – diretta TV Zona DAZN 3 (canale 216) e streaming DAZN

Lazio-Sassuolo – mercoledì 3 maggio ore 21 – diretta TV Sky Sport 252 e streaming DAZN

Milan-Cremonese – mercoledì 3 maggio ore 21 – diretta TV Zona DAZN (canale 214) e streaming DAZN

Monza-Roma – mercoledì 3 maggio ore 21 – diretta TV Zona DAZN 2 (canale 215) e streaming DAZN

Verona-Inter – mercoledì 3 maggio ore 21 – diretta TV Sky Sport Uno e Sky Sport 251, streaming DAZN

Empoli-Bologna – giovedì 4 maggio ore 20.45 – diretta TV Zona DAZN 2 (canale 215) e streaming DAZN

Udinese-Napoli – giovedì 4 maggio ore 20.45 – diretta TV Zona DAZN (canale 214) e streaming DAZN

Per ogni blocco di partite in contemporanea sarà possibile seguire Zona Gol su DAZN (oggi alle 21 anche su Sky Sport Calcio per Lazio-Sassuolo e Verona-Inter).

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 79

Lazio 61

Juventus 60

Inter 57

Milan 57

Roma 57

Atalanta 55

Bologna 45

Fiorentina 45

Monza 44

Sassuolo 43

Torino 42

Udinese 42

Salernitana 34

Empoli 32

Lecce 31

Spezia 27

Verona 27

Cremonese 20

Sampdoria 17