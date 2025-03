Serie A, 30ª giornata: partite e diretta TV, si riparte dopo la sosta

Dopo una lunga sosta di due settimane per le nazionali riparte la Serie A! Comincia oggi alle 15 il rush finale del campionato, con la trentesima giornata. Domani sarà la volta di Inter-Udinese, seguita poi da Napoli-Milan.

SERIE A 2024-2025 – 30ª GIORNATA

Como-Empoli – sabato 29 marzo ore 15 – diretta TV DAZN 2 (canale 215 Sky/Tivùsat) e streaming DAZN

Venezia-Bologna – sabato 29 marzo ore 15 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) e streaming DAZN

Juventus-Genoa – sabato 29 marzo ore 18 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) e streaming DAZN

Lecce-Roma – sabato 29 marzo ore 20.45 – diretta TV Sky Sport: canali Sport Calcio (SAT 202, DTT 473), Sport 251 e DAZN 2 (215 Tivùsat), live streaming DAZN

Cagliari-Monza – domenica 30 marzo ore 12.30 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) e streaming DAZN

Fiorentina-Atalanta – domenica 30 marzo ore 15 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) e streaming DAZN

Inter-Udinese – domenica 30 marzo ore 18 – diretta TV Sky Sport: canali Sport Uno (SAT 201, DTT 472), Sport Calcio (SAT 202, DTT 473), Sport 251 e DAZN 2 (215 Tivùsat), live streaming DAZN

Napoli-Milan – domenica 30 marzo ore 20.45 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) e streaming DAZN

Verona-Parma – lunedì 31 marzo ore 18.30 – diretta TV Sky Sport: canali Sport Calcio (SAT 202, DTT 473), Sport 251 e DAZN 2 (215 Tivùsat), live streaming DAZN

Lazio-Torino – lunedì 31 marzo ore 20.45 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) e streaming DAZN

Per ogni blocco di partite in contemporanea sarà possibile seguire Zona Serie A Enilive in streaming su DAZN.

CLASSIFICA SERIE A

Inter 64

Napoli 61

Atalanta 58

Bologna 53

Juventus 52

Lazio 51

Roma 49

Fiorentina 48

Milan 47

Udinese 40

Torino 38

Genoa 35

Como 29

Verona 29

Cagliari 26

Lecce 25

Parma 25

Empoli 22

Venezia 20

Monza 15