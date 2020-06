Serie A, 29ª giornata: partite in diretta TV DAZN e Sky (con live streaming)

La Serie A si è presa un lunedì “di pausa”, ma da oggi tocca alla ventinovesima giornata. In attesa di Inter-Brescia domani subito le due squadre più in alto in classifica rispetto ai nerazzurri: apre la Lazio a Torino, segue la Juventus in casa del Genoa. Questo il programma delle partite, con la divisione fra diretta TV e streaming con DAZN e Sky Sport.

Torino-Lazio – martedì 30 giugno ore 19.30 – diretta TV Sky Sport Serie A e Sky Sport 252

Genoa-Juventus – martedì 30 giugno ore 21.45 – diretta TV Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport 251

Bologna-Cagliari – mercoledì 1 luglio ore 19.30 – diretta TV Sky Sport Serie A e Sky Sport 255

Inter-Brescia – mercoledì 1 luglio ore 19.30 – diretta TV DAZN1 e live streaming DAZN

Fiorentina-Sassuolo – mercoledì 1 luglio ore 21.45 – diretta TV Sky Sport 253 *

Lecce-Sampdoria – mercoledì 1 luglio ore 21.45 – diretta TV DAZN1 e live streaming DAZN

SPAL-Milan – mercoledì 1 luglio ore 21.45 – diretta TV Sky Sport Serie A e Sky Sport 252 *

Verona-Parma – mercoledì 1 luglio ore 21.45 – diretta TV Sky Sport 254 *

Atalanta-Napoli – giovedì 2 luglio ore 19.30 – diretta TV DAZN1 e live streaming DAZN

Roma-Udinese – giovedì 2 luglio ore 21.45 – diretta TV Sky Sport Serie A e Sky Sport 251

* partite visibili anche su Diretta Gol sul canale Sky Sport 251

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 69

Lazio 65

Inter 61

Atalanta 57

Roma 48

Napoli 45

Milan 42

Parma 39

Verona 39

Cagliari 38

Bologna 37

Sassuolo 34

Fiorentina 31

Torino 31

Udinese 28

Genoa 26

Sampdoria 26

Lecce 25

Brescia 18

SPAL 18