Serie A, 29ª giornata: partite e diretta TV, chiude Atalanta-Inter

La ventinovesima giornata di Serie A è l’ultima prima della sosta per le nazionali. Un qualcosa di cui oggettivamente quasi tutti avrebbe fatto a meno a questo punto del campionato. Atalanta-Inter sarà proprio la partita conclusiva, si parte stasera da Genoa-Lecce.

SERIE A 2024-2025 – 29ª GIORNATA

Genoa-Lecce – venerdì 14 marzo ore 20.45 – diretta TV Sky Sport: canali Sport Calcio (SAT 202, DTT 473), Sport 251 e DAZN 2 (215 Tivùsat), live streaming DAZN

Monza-Parma – sabato 15 marzo ore 15 – diretta TV DAZN 2 (canale 215 Sky/Tivùsat) e streaming DAZN

Udinese-Verona – sabato 15 marzo ore 15 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) e streaming DAZN

Milan-Como – sabato 15 marzo ore 18 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) e streaming DAZN

Torino-Empoli – sabato 15 marzo ore 20.45 – diretta TV Sky Sport: canali Sport Uno (SAT 201, DTT 472), Sport Calcio (SAT 202, DTT 473), Sport 251 e DAZN 2 (215 Tivùsat), live streaming DAZN

Venezia-Napoli – domenica 16 marzo ore 12.30 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) e streaming DAZN

Bologna-Lazio – domenica 16 marzo ore 15 – diretta TV DAZN 2 (canale 215 Sky/Tivùsat) e streaming DAZN

Roma-Cagliari – domenica 16 marzo ore 16 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) e streaming DAZN

Fiorentina-Juventus – domenica 16 marzo ore 18 – diretta TV Sky Sport: canali Sport Calcio (SAT 202, DTT 473), Sport 251 e DAZN 2 (215 Tivùsat), live streaming DAZN

Atalanta-Inter – domenica 16 marzo ore 20.45 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) e streaming DAZN

Per ogni blocco di partite in contemporanea sarà possibile seguire Zona Serie A Enilive in streaming su DAZN.

CLASSIFICA SERIE A

Inter 61

Napoli 60

Atalanta 58

Juventus 52

Lazio 51

Bologna 50

Roma 46

Fiorentina 45

Milan 44

Udinese 40

Torino 35

Genoa 32

Como 29

Cagliari 26

Verona 26

Lecce 25

Parma 24

Empoli 22

Venezia 19

Monza 14