Serie A, 28ª giornata: tutti i diffidati e gli squalificati

Per la ventottesima giornata di Serie A non c’è tantissimo a livello di squalificati, mentre sono molti di più i diffidati che in caso di ammonizione tornerebbero soltanto dopo la sosta per le nazionali: l’elenco completo.

SERIE A – DIFFIDATI E SQUALIFICATI 28ª GIORNATA

CAGLIARI-GENOA venerdì 7 marzo ore 20.45

Diffidati Cagliari (prossima partita Roma in trasferta): Razvan Marin, Yerry Mina.

Squalificati Cagliari: nessuno.

Diffidati Genoa (prossima partita Lecce in casa): Aaron Martin.

Squalificati Genoa: nessuno.

COMO-VENEZIA sabato 8 marzo ore 15

Diffidati Como (prossima partita Milan in trasferta): Alberto Moreno, Nico Paz.

Squalificati Como: Marc-Oliver Kempf (una giornata), Mergim Vojvoda (una giornata).

Diffidati Venezia (prossima partita Napoli in casa): Hans Nicolussi Caviglia, John Yeboah.

Squalificati Venezia: nessuno.

PARMA-TORINO sabato 8 marzo ore 15

Diffidati Parma (prossima partita Monza in trasferta): Pontus Almqvist, Botond Balogh, Hernani, Mandela Keita, Simon Sohm, Alessandro Vogliacco.

Squalificati Parma: nessuno.

Diffidati Torino (prossima partita Empoli in casa): Saul Coco.

Squalificati Torino: nessuno.

LECCE-MILAN sabato 8 marzo ore 18

Diffidati Lecce (prossima partita Genoa in trasferta): Santiago Pierotti, Hamza Rafia, Ylber Ramadani.

Squalificati Lecce: nessuno.

Diffidati Milan (prossima partita Como in casa): Yunus Musah.

Squalificati Milan: Mike Maignan (una giornata), Strahinja Pavlovic (una giornata).

INTER-MONZA sabato 8 marzo ore 20.45

Diffidati Inter (prossima partita Atalanta in trasferta): Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Henrikh Mkhitaryan.

Squalificati Inter: nessuno.

Diffidati Monza (prossima partita Parma in casa): Andrea Carboni, Georgios Kyriakopoulos.

Squalificati Monza: nessuno.

VERONA-BOLOGNA domenica 9 marzo ore 12.30

Diffidati Verona (prossima partita Udinese in trasferta): Diego Coppola.

Squalificati Verona: nessuno.

Diffidati Bologna (prossima partita Lazio in casa): Santiago Castro, Tommaso Pobega.

Squalificati Bologna: Remo Freuler (una giornata).

NAPOLI-FIORENTINA domenica 9 marzo ore 15

Diffidati Napoli (prossima partita Venezia in trasferta): Antonio Conte (allenatore), Giovanni Di Lorenzo, André Frank Zambo Anguissa.

Squalificati Napoli: nessuno.

Diffidati Fiorentina (prossima partita Juventus in casa): Nicolò Fagioli, Michael Folorunsho.

Squalificati Fiorentina: Rolando Mandragora (una giornata), Nicolò Zaniolo (una giornata).

EMPOLI-ROMA domenica 9 marzo ore 18

Diffidati Empoli (prossima partita Torino in trasferta): Liberato Cacace, Emmanuel Gyasi.

Squalificati Empoli: nessuno.

Diffidati Roma (prossima partita Cagliari in casa): Lorenzo Pellegrini, Alexis Saelemaekers.

Squalificati Roma: Gianluca Mancini (una giornata).

JUVENTUS-ATALANTA domenica 9 marzo ore 20.45

Diffidati Juventus (prossima partita Fiorentina in trasferta): Andrea Cambiaso.

Squalificati Juventus: nessuno.

Diffidati Atalanta (prossima partita Inter in casa): Berat Djimsiti, Ademola Lookman.

Squalificati Atalanta: nessuno.

LAZIO-UDINESE lunedì 10 marzo ore 20.45

Diffidati Lazio (prossima partita Bologna in trasferta): Reda Belahyane, Mattéo Guendouzi, Gustav Isaksen.

Squalificati Lazio: nessuno.

Diffidati Udinese (prossima partita Verona in casa): Kingsley Ehizibue, Lautaro Giannetti, Hassane Kamara.

Squalificati Udinese: nessuno.

Il regolamento della Serie A prevede che si venga squalificati alla quinta ammonizione, alla decima, alla quattordicesima, alla diciassettesima, alla diciannovesima e a ogni successiva, venendo diffidati al precedente cartellino giallo.