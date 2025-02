Serie A, 27ª giornata: partite e diretta TV, Napoli-Inter il clou

Ventisettesima giornata di Serie A al via stasera, per la prima volta dopo quattro mesi senza più asterischi in classifica dopo Bologna-Milan 2-1 di ieri. Ma è un turno che ruota – ovviamente – attorno a Napoli-Inter. Oggi è vigilia del grande big match di campionato, la partita fra seconda e prima.

SERIE A 2024-2025 – 27ª GIORNATA

Fiorentina-Lecce – venerdì 28 febbraio ore 20.45 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) e streaming DAZN

Atalanta-Venezia – sabato 1 marzo ore 15 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) e streaming DAZN

Napoli-Inter – sabato 1 marzo ore 18 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) e streaming DAZN

Udinese-Parma – sabato 1 marzo ore 20.45 – diretta TV Sky Sport: canali Sport Uno (SAT 201, DTT 472), Sport Calcio (SAT 202, DTT 473), Sport 251 e DAZN 2 (215 Tivùsat), live streaming DAZN

Monza-Torino – domenica 2 marzo ore 12.30 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) e streaming DAZN

Bologna-Cagliari – domenica 2 marzo ore 15 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) e streaming DAZN

Genoa-Empoli – domenica 2 marzo ore 15 – diretta TV DAZN 2 (canale 215 Sky/Tivùsat) e streaming DAZN

Roma-Como – domenica 2 marzo ore 18 – diretta TV Sky Sport: canali Sport Calcio (SAT 202, DTT 473), Sport 251 e DAZN 2 (215 Tivùsat), live streaming DAZN

Milan-Lazio – domenica 2 marzo ore 20.45 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) e streaming DAZN

Juventus-Verona – lunedì 3 marzo ore 20.45 – diretta TV Sky Sport: canali Sport Uno (SAT 201, DTT 472), Sport Calcio (SAT 202, DTT 473), Sport 251 e DAZN 2 (215 Tivùsat), live streaming DAZN

Per ogni blocco di partite in contemporanea sarà possibile seguire Zona Serie A Enilive in streaming su DAZN.

CLASSIFICA SERIE A

Inter 57

Napoli 56

Atalanta 54

Juventus 49

Lazio 47

Bologna 44

Fiorentina 42

Milan 41

Roma 40

Udinese 36

Torino 31

Genoa 30

Como 28

Verona 26

Cagliari 25

Lecce 25

Parma 23

Empoli 21

Venezia 17

Monza 14