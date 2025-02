Serie A, 26ª giornata: partite e diretta TV, Inter-Genoa anticipo

È la ventiseiesima giornata di Serie A quella che inizia stasera con l’anticipo Lecce-Udinese. Ma è pure la vigilia di Inter-Genoa, in programma sabato alle ore 20.45.

SERIE A 2024-2025 – 26ª GIORNATA

Lecce-Udinese – venerdì 21 febbraio ore 20.45 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) e streaming DAZN

Parma-Bologna – sabato 22 febbraio ore 15 – diretta TV DAZN 2 (canale 215 Sky/Tivùsat) e streaming DAZN

Venezia-Lazio – sabato 22 febbraio ore 15 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) e streaming DAZN

Torino-Milan – sabato 22 febbraio ore 18 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) e streaming DAZN

Inter-Genoa – sabato 22 febbraio ore 20.45 – diretta TV Sky Sport: canali Sport Uno (SAT 201, DTT 472), Sport Calcio (SAT 202, DTT 473), Sport 251 e DAZN 2 (215 Tivùsat), live streaming DAZN

Como-Napoli – domenica 23 febbraio ore 12.30 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) e streaming DAZN

Verona-Fiorentina – domenica 23 febbraio ore 15 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) e streaming DAZN

Empoli-Atalanta – domenica 23 febbraio ore 18 – diretta TV Sky Sport: canali Sport Calcio (SAT 202, DTT 473), Sport 251 e DAZN 2 (215 Tivùsat), live streaming DAZN

Cagliari-Juventus – domenica 23 febbraio ore 20.45 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) e streaming DAZN

Roma-Monza – lunedì 24 febbraio ore 20.45 – diretta TV Sky Sport: canali Sport Calcio (SAT 202, DTT 473), Sport 251 e DAZN 2 (215 Tivùsat), live streaming DAZN

Per ogni blocco di partite in contemporanea sarà possibile seguire Zona Serie A Enilive in streaming su DAZN.

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 56

Inter 54

Atalanta 51

Juventus 46

Lazio 46

Fiorentina 42

Milan 41 *

Bologna 41 *

Roma 37

Udinese 33

Genoa 30

Torino 28

Como 25

Cagliari 25

Lecce 25

Verona 23

Empoli 21

Parma 20

Venezia 16

Monza 14

* una partita in meno