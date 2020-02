Serie A, 24ª giornata: partite in diretta TV DAZN e Sky (con live streaming)

Condividi questo articolo

Serie A attesa da una giornata fondamentale, dove parte la volata a tre per il titolo. Inter e Juventus prime a pari punti e Lazio a -1, ma se i bianconeri sono attesi da un match (sulla carta) abbordabile col Brescia le altre due si sfidano all’Olimpico. Scontro diretto anche stasera in Atalanta-Roma per il quarto posto, così come in Lecce-SPAL nell’esordio di Di Biagio. Ecco il programma e la divisione di diretta TV e streaming fra DAZN e Sky Sport.

Lecce-SPAL – sabato 15 febbraio ore 15 – diretta TV Sky Sport Serie A e Sky Sport 251

Bologna-Genoa – sabato 15 febbraio ore 18 – diretta TV Sky Sport Serie A e Sky Sport 251

Atalanta-Roma – sabato 15 febbraio ore 20.45 – diretta TV DAZN1 e live streaming DAZN

Udinese-Verona – domenica 16 febbraio ore 12.30 – diretta TV DAZN1 e live streaming DAZN

Juventus-Brescia – domenica 16 febbraio ore 15 – diretta TV Sky Sport Serie A e Sky Sport 252 *

Sampdoria-Fiorentina – domenica 16 febbraio ore 15 – diretta TV Sky Sport 253 (DTT 484) *

Sassuolo-Parma – domenica 16 febbraio ore 15 – diretta TV DAZN1 e live streaming DAZN

Cagliari-Napoli – domenica 16 febbraio ore 18 – diretta TV Sky Sport Serie A e Sky Sport 251

Lazio-Inter – domenica 16 febbraio ore 20.45 – diretta TV Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport 251

Milan-Torino – lunedì 17 febbraio ore 20.45 – diretta TV Sky Sport Serie A e Sky Sport 251

* partite visibili anche su Diretta Gol sul canale Sky Sport 251

CLASSIFICA SERIE A

Inter 54

Juventus 54

Lazio 53

Atalanta 42

Roma 39

Verona 34

Bologna 33

Cagliari 32

Parma 32

Milan 32

Napoli 30

Sassuolo 29

Torino 27

Fiorentina 25

Udinese 25

Sampdoria 23

Lecce 22

Genoa 19

Brescia 16

SPAL 15