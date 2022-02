Serie A, 24ª giornata: partite in diretta TV Sky e live streaming DAZN

Dopo due settimane di sosta per le nazionali (anche se in poche hanno giocato…) riecco finalmente la Serie A e con un derby attesissimo: Inter-Milan alle 18 vale tanto per la vetta della classifica. La ventiquattresima giornata comincia alle 15 con Roma-Genoa, in diretta TV Sky oggi Fiorentina-Lazio.

Roma-Genoa sabato 5 febbraio ore 15 – diretta streaming DAZN

Inter-Milan sabato 5 febbraio ore 18 – diretta streaming DAZN

Fiorentina-Lazio sabato 5 febbraio ore 20.45 – diretta TV Sky Sport: canali Sport Uno (SAT 201, DTT 472), Sport Calcio (SAT 202, DTT 473) e Sport 251, live streaming DAZN

Atalanta-Cagliari domenica 6 febbraio ore 12.30 – diretta TV Sky Sport: canali Sport Calcio (SAT 202, DTT 473) e Sport 251, live streaming DAZN

Bologna-Empoli domenica 6 febbraio ore 15 – diretta streaming DAZN

Sampdoria-Sassuolo domenica 6 febbraio ore 15 – diretta streaming DAZN

Venezia-Napoli domenica 6 febbraio ore 15 – diretta streaming DAZN

Udinese-Torino domenica 6 febbraio ore 18 – diretta streaming DAZN

Juventus-Verona domenica 6 febbraio ore 20.45 – diretta streaming DAZN

Salernitana-Spezia lunedì 7 febbraio ore 20.45 – diretta TV Sky Sport: canali Sport Calcio (SAT 202, DTT 473) e Sport 251, live streaming DAZN

Per ogni blocco di partite in contemporanea sarà possibile seguire Zona Gol su DAZN.

CLASSIFICA SERIE A

Inter 53 *

Napoli 49

Milan 49

Atalanta 43 *

Juventus 42

Roma 38

Fiorentina 36 *

Lazio 36

Verona 33

Torino 32 *

Sassuolo 29

Empoli 29

Bologna 27 *

Spezia 25

Udinese 24 *

Sampdoria 20

Venezia 18 *

Cagliari 17

Genoa 13

Salernitana 10 (-1) *

* una partita in meno