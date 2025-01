Serie A, 23ª giornata: diffidati e squalificati (anche per Milan-Inter)

Ci sono diffidati e squalificati anche per Milan-Inter, uno dei due big match della ventitreesima giornata di Serie A (l’altro è Roma-Napoli). Ecco la lista completa per il turno di campionato al via stasera.

SERIE A – DIFFIDATI E SQUALIFICATI 23ª GIORNATA

PARMA-LECCE venerdì 31 gennaio ore 20.45

Diffidati Parma (prossima partita Cagliari in trasferta): Mandela Keita, Simon Sohm, Alessandro Vogliacco

Squalificati Parma: Enrico Delprato (una giornata)

Diffidati Lecce (prossima partita Bologna in casa): Hamza Rafia

Squalificati Lecce: nessuno

MONZA-VERONA sabato 1 febbraio ore 15

Diffidati Monza (prossima partita Lazio in trasferta): Andrea Carboni, Georgios Kyriakopoulos

Squalificati Monza: Alessandro Bianco (una giornata)

Diffidati Verona (prossima partita Atalanta in casa): Reda Belahyane, Daniele Ghilardi, Paolo Zanetti (allenatore)

Squalificati Verona: Ondrej Duda (due giornate)

UDINESE-VENEZIA sabato 1 febbraio ore 15

Diffidati Udinese (prossima partita Napoli in trasferta): Kingsley Ehizibue, Lautaro Giannetti

Squalificati Udinese: Jesper Karlstrom (una giornata)

Diffidati Venezia (prossima partita Roma in casa): nessuno

Squalificati Venezia: nessuno

ATALANTA-TORINO sabato 1 febbraio ore 18

Diffidati Atalanta (prossima partita Verona in trasferta): Berat Djimsiti, Nicolò Zaniolo

Squalificati Atalanta: nessuno

Diffidati Torino (prossima partita Genoa in casa): Adam Masina, Samuele Ricci, Mergim Vojvoda

Squalificati Torino: nessuno

BOLOGNA-COMO sabato 1 febbraio ore 20.45

Diffidati Bologna (prossima partita Lecce in trasferta): Santiago Castro

Squalificati Bologna: nessuno

Diffidati Como (prossima partita Juventus in casa): Cesc Fàbregas (allenatore), Alberto Moreno

Squalificati Como: nessuno

JUVENTUS-EMPOLI domenica 2 febbraio ore 12.30

Diffidati Juventus (prossima partita Como in trasferta): Andrea Cambiaso, Nicolò Fagioli

Squalificati Juventus: nessuno

Diffidati Empoli (prossima partita Milan in casa): Liberato Cacace

Squalificati Empoli: Alberto Grassi (una giornata), Giuseppe Pezzella (una giornata)

FIORENTINA-GENOA domenica 2 febbraio ore 15

Diffidati Fiorentina (prossima partita Inter in trasferta): Pietro Comuzzo, Robin Gosens, Rolando Mandragora

Squalificati Fiorentina: Yacine Adli (una giornata), Raffaele Palladino (allenatore, una giornata)

Diffidati Genoa (prossima partita Torino in trasferta): Koni De Winter, Aaron Martin

Squalificati Genoa: nessuno

MILAN-INTER domenica 2 febbraio ore 18

Diffidati Milan (prossima partita Empoli in trasferta): nessuno

Squalificati Milan: Youssouf Fofana (una giornata)

Diffidati Inter (prossima partita Fiorentina in casa): Denzel Dumfries

Squalificati Inter: nessuno

ROMA-NAPOLI domenica 2 febbraio ore 20.45

Diffidati Roma (prossima partita Venezia in trasferta): Bryan Cristante, Manu Koné, Gianluca Mancini, Alexis Saelemaekers

Squalificati Roma: nessuno

Diffidati Napoli (prossima partita Udinese in casa): Antonio Conte (allenatore)

Squalificati Napoli: nessuno

CAGLIARI-LAZIO lunedì 3 febbraio ore 20.45

Diffidati Cagliari (prossima partita Parma in casa): Razvan Marin, Yerry Mina

Squalificati Cagliari: nessuno

Diffidati Lazio (prossima partita Monza in casa): Gustav Isaksen, Nicolò Rovella

Squalificati Lazio: Marco Baroni (allenatore, una giornata)

Il regolamento della Serie A prevede che si venga squalificati alla quinta ammonizione, alla decima, alla quattordicesima, alla diciassettesima, alla diciannovesima e a ogni successiva, venendo diffidati al precedente cartellino giallo.