Serie A, 20ª giornata: partite in diretta TV DAZN e Sky (con live streaming)

La Serie A ha superato il giro di boa. Comincia oggi il girone di ritorno con tre anticipi: c’è subito la Lazio, impegnata in casa contro la Sampdoria in attesa che le altre due di testa Inter e Juventus scendano in campo domani. Questo il programma della ventesima giornata con i canali della diretta TV e streaming fra DAZN e Sky Sport.

Lazio-Sampdoria – sabato 18 gennaio ore 15 – diretta TV Sky Sport Serie A e Sky Sport 251

Sassuolo-Torino – sabato 18 gennaio ore 18 – diretta TV Sky Sport Serie A e Sky Sport 251

Napoli-Fiorentina – sabato 18 gennaio ore 20.45 – diretta TV DAZN1 e live streaming DAZN

Milan-Udinese – domenica 19 gennaio ore 12.30 – diretta TV DAZN1 e live streaming DAZN

Bologna-Verona – domenica 19 gennaio ore 15 – diretta TV DAZN1 e live streaming DAZN

Brescia-Cagliari – domenica 19 gennaio ore 15 – diretta TV Sky Sport 253 (DTT 484) *

Lecce-Inter – domenica 19 gennaio ore 15 – diretta TV Sky Sport Serie A e Sky Sport 252 *

Genoa-Roma – domenica 19 gennaio ore 18 – diretta TV Sky Sport Serie A e Sky Sport 251

Juventus-Parma – domenica 19 gennaio ore 20.45 – diretta TV Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport 251

Atalanta-SPAL – lunedì 20 gennaio ore 20.45 – diretta TV Sky Sport Serie A e Sky Sport 251

* partite visibili anche su Diretta Gol sul canale Sky Sport 251

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 48

Inter 46

Lazio 42 *

Atalanta 35

Roma 35

Cagliari 29

Parma 28

Torino 27

Verona 25 *

Milan 25

Napoli 24

Udinese 24

Bologna 23

Fiorentina 21

Sassuolo 19

Sampdoria 19

Lecce 15

Genoa 14

Brescia 14

SPAL 12

* una partita in meno