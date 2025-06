Serie A 2025-2026, tutte le date di pubblicazione del calendario anticipi e posticipi!

L’ANNUNCIO – Anche quest’anno la Lega Serie A, per agevolare la programmazione e la logistica dei Club e permettere ai tifosi di organizzarsi per tempo per seguire e supportare le proprie squadre, pubblica con ampio anticipo le date in cui sarà reso noto il programma con giorni e orari degli incontri della Serie A Enilive per la stagione 2024-2025. A causa dell’incremento delle competizioni europee, già sperimentato nella scorsa stagione e che condiziona l’organizzazione del Campionato da parte della Lega Serie A, si assisterà a un numero elevato di date per la “comunicazione periodica” del programma del Campionato. Eccole di seguito, con un ammontare di 10 che supera di un’unità quello dello scorso anno.

Serie A 2025-2026: date pubblicazione calendario anticipi-posticipi

Tre giornate, dalla 1ª alla 3ª: entro 30 giugno 2025

Nove giornate, dalla 4ª alla 12ª: entro 5 settembre 2025

Dieci giornate, dalla 13ª alla 22ª: entro 10 ottobre 2025

Due giornate, dalla 23ª alla 24ª: entro 19 dicembre 2025

Tre giornate, dalla 25ª alla 27ª: entro 30 gennaio 2026

Tre giornate, dalla 28ª alla 30ª: entro 27 febbraio 2026

Tre giornate, dalla 31ª alla 33ª: entro 20 marzo 2026

Tre giornate, dalla 34ª alla 36ª: entro 17 aprile 2026

37ª giornata: entro 11 maggio 2026

38ª giornata: entro 18 maggio 2026