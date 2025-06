Serie A 2025-2026, calendario prima giornata: svelato l’esordio dell’Inter!

È in corso la presentazione del calendario della Serie A 2025-2026: appena uscita la prima giornata, quella in programma dal 17 al 19 agosto. Guarda tutte le partite, fra cui quella d’esordio dell’Inter campione in carica.

SERIE A – PRIMA GIORNATA (domenica 18 agosto 2024) Atalanta-Pisa

Cagliari-Fiorentina

Como-Lazio

Genoa-Lecce

Inter-Torino

Juventus-Parma

Milan-Cremonese

Roma-Bologna

Sassuolo-Napoli

Udinese-Verona