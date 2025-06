Serie A 2025-2026, ecco i 20 Pick Top Match di DAZN e Sky: 9 partite dell’Inter

La Serie A 2025-26 sta per partite, con il calendario diramato nelle scorse settimane. Ora la Lega ha annunciato chi tra DAZN e Sky si prenderà i vari big match. Nove quelli che vedono l’Inter tra le protagoniste.

TOP MATCH – La Serie A ha annunciato come saranno ripartiti, sul piano della copertura televisiva, i 20 big match della stagione di Serie A 2025-2026. Di seguito il comunicato: “All’esito della pubblicazione del Calendario della Serie A Enilive 2025/2026 avvenuta con C.U. n. 256 del 6 giugno 2025 e in attuazione di quanto previsto dalla sezione Pick dei Pacchetti assegnati dell’“Invito a presentare offerte – Diritti Audiovisivi del Campionato di Serie A, Pacchetti Dirette a pagamento per il Territorio Italiano, Procedura riservata agli Operatori della comunicazione, s.s. 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028, 2028/2029” riportato nella Circolare n. 15 del 16 giugno 2025 (“Giorni e Orari di Gara”), si comunicano di seguito le scelte operate dagli assegnatari dei Pacchetti DAZN (Pacchetto 15 ter A) e SKY (Pacchetto 15 ter B)”: Inter impegnata in nove partite.

Serie A, top match Dazn e Sky: le nove gare dell’Inter

1 JUVENTUS-INTER 3ª GIORNATA DAZN

2 JUVENTUS-MILAN 6ª GIORNATA DAZN

3 INTER-JUVENTUS 25ª GIORNATA SKY

4 INTER-MILAN 12ª GIORNATA DAZN

5 MILAN-INTER 28ª GIORNATA DAZN

6 NAPOLI-JUVENTUS 14ª GIORNATA DAZN

7 MILAN-JUVENTUS 34ª GIORNATA DAZN

8 MILAN-NAPOLI 5ª GIORNATA DAZN

9 JUVENTUS-NAPOLI 22ª GIORNATA SKY

10 INTER-NAPOLI 20ª GIORNATA DAZN

11 NAPOLI-INTER 8ª GIORNATA DAZN

12 NAPOLI-MILAN 31ª GIORNATA DAZN

13 JUVENTUS-ATALANTA 5ª GIORNATA DAZN

14 JUVENTUS-ROMA 16ª GIORNATA SKY

15 INTER-ROMA 31ª GIORNATA DAZN

16 LAZIO-JUVENTUS 8ª GIORNATA DAZN

17 ROMA-INTER 7ª GIORNATA SKY

18 FIORENTINA-JUVENTUS 12ª GIORNATA DAZN

19 JUVENTUS-TORINO 11ª GIORNATA DAZN

20 INTER-LAZIO 11ª GIORNATA DAZN