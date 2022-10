Serie A 2022-2023, 8ª giornata: i calciatori diffidati e squalificati

L’ottava giornata di Serie A vede il primo giocatore che esce dalla lista dei diffidati ed entra in quella degli squalificati: è Brozovic, già cinque ammonizioni in campionato. Non ci sarebbe comunque stato in Inter-Roma, essendo purtroppo pure infortunato, ma oggi al Meazza mancherà anche Mourinho.

SERIE A – DIFFIDATI E SQUALIFICATI 8ª GIORNATA

NAPOLI-TORINO sabato 1 ottobre ore 15

Diffidati Napoli: nessuno (prossima partita Cremonese in trasferta)

Squalificati Napoli: nessuno

Diffidati Torino: nessuno (prossima partita Empoli in casa)

Squalificati Torino: nessuno

INTER-ROMA sabato 1 ottobre ore 18

Diffidati Inter: nessuno (prossima partita Sassuolo in trasferta)

Squalificati Inter: Marcelo Brozovic (una giornata)

Diffidati Roma: nessuno (prossima partita Lecce in casa)

Squalificati Roma: José Mourinho (allenatore, una giornata)

EMPOLI-MILAN sabato 1 ottobre ore 20.45

Diffidati Empoli: nessuno (prossima partita Torino in trasferta)

Squalificati Empoli: nessuno

Diffidati Milan: nessuno (prossima partita Juventus in casa)

Squalificati Milan: nessuno

LAZIO-SPEZIA domenica 2 ottobre ore 12.30

Diffidati Lazio: nessuno (prossima partita Fiorentina in trasferta)

Squalificati Lazio: Maurizio Sarri (allenatore, una giornata)

Diffidati Spezia: nessuno (prossima partita Monza in trasferta)

Squalificati Spezia: nessuno

LECCE-CREMONESE domenica 2 ottobre ore 15

Diffidati Lecce: nessuno (prossima partita Roma in trasferta)

Squalificati Lecce: nessuno

Diffidati Cremonese: nessuno (prossima partita Napoli in casa)

Squalificati Cremonese: nessuno

SAMPDORIA-MONZA domenica 2 ottobre ore 15

Diffidati Sampdoria: nessuno (prossima partita Bologna in trasferta)

Squalificati Sampdoria: Marco Giampaolo (allenatore, una giornata)

Diffidati Monza: nessuno (prossima partita Spezia in casa)

Squalificati Monza: nessuno

SASSUOLO-SALERNITANA domenica 2 ottobre ore 15

Diffidati Sassuolo: nessuno (prossima partita Inter in casa)

Squalificati Sassuolo: nessuno

Diffidati Salernitana: nessuno (prossima partita Verona in casa)

Squalificati Salernitana: nessuno

ATALANTA-FIORENTINA domenica 2 ottobre ore 18

Diffidati Atalanta: nessuno (prossima partita Udinese in trasferta)

Squalificati Atalanta: nessuno

Diffidati Fiorentina: nessuno (prossima partita Lazio in casa)

Squalificati Fiorentina: nessuno

JUVENTUS-BOLOGNA domenica 2 ottobre ore 20.45

Diffidati Juventus: nessuno (prossima partita Milan in trasferta)

Squalificati Juventus: Angel Di Maria (due giornate)

Diffidati Bologna: nessuno (prossima partita Sampdoria in casa)

Squalificati Bologna: nessuno

VERONA-UDINESE lunedì 3 ottobre ore 20.45

Diffidati Verona: nessuno (prossima partita Salernitana in trasferta)

Squalificati Verona: nessuno

Diffidati Udinese: Destiny Udogie (prossima partita Atalanta in casa)

Squalificati Udinese: nessuno

Il regolamento della Serie A prevede che si venga squalificati alla quinta ammonizione, alla decima, alla quattordicesima, alla diciassettesima, alla diciannovesima e a ogni successiva, venendo diffidati al precedente cartellino giallo.