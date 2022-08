Serie A 2022-2023, 4ª giornata: i calciatori squalificati. Niente diffidati

Continua a esserci poco da dire per quanto riguarda la situazione disciplinare in Serie A: sono appena due gli squalificati per il turno infrasettimanale che inizia alle 18.30. Come diffidati bisognerà aspettare almeno altri due turni, visto che nessuno ha ancora superato quota due ammonizioni.

SERIE A – DIFFIDATI E SQUALIFICATI 4ª GIORNATA

SASSUOLO-MILAN martedì 30 agosto ore 18.30

Squalificati Sassuolo: nessuno

Squalificati Milan: nessuno

INTER-CREMONESE martedì 30 agosto ore 20.45

Squalificati Inter: nessuno

Squalificati Cremonese: nessuno

ROMA-MONZA martedì 30 agosto ore 20.45

Squalificati Roma: nessuno

Squalificati Monza: nessuno

EMPOLI-VERONA mercoledì 31 agosto ore 18.30

Squalificati Empoli: nessuno

Squalificati Verona: nessuno

SAMPDORIA-LAZIO mercoledì 31 agosto ore 18.30

Squalificati Sampdoria: nessuno

Squalificati Lazio: nessuno

UDINESE-FIORENTINA mercoledì 31 agosto ore 18.30

Squalificati Udinese: Nehuén Pérez (una giornata)

Squalificati Fiorentina: nessuno

JUVENTUS-SPEZIA mercoledì 31 agosto ore 20.45

Squalificati Juventus: nessuno

Squalificati Spezia: Albin Ekdal (una giornata)

NAPOLI-LECCE mercoledì 31 agosto ore 20.45

Squalificati Napoli: nessuno

Squalificati Lecce: nessuno

ATALANTA-TORINO giovedì 1 settembre ore 20.45

Squalificati Atalanta: nessuno

Squalificati Torino: nessuno

BOLOGNA-SALERNITANA giovedì 1 settembre ore 20.45

Squalificati Bologna: nessuno

Squalificati Salernitana: nessuno

Il regolamento della Serie A prevede che si venga squalificati alla quinta ammonizione, alla decima, alla quattordicesima, alla diciassettesima, alla diciannovesima e a ogni successiva, venendo diffidati al precedente cartellino giallo.