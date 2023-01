Serie A 2022-2023, 17ª giornata: i calciatori diffidati e squalificati

Tre anticipi oggi per la diciassettesima giornata di Serie A, fra cui Monza-Inter: al Brianteo non ci saranno squalificati ma soltanto diffidati, ecco la situazione disciplinare per tutto il turno di campionato.

SERIE A – DIFFIDATI E SQUALIFICATI 17ª GIORNATA

FIORENTINA-SASSUOLO sabato 7 gennaio ore 15

Diffidati Fiorentina: Rolando Mandragora (prossima partita Roma in trasferta)

Squalificati Fiorentina: nessuno

Diffidati Sassuolo: nessuno (prossima partita Lazio in casa)

Squalificati Sassuolo: nessuno

JUVENTUS-UDINESE sabato 7 gennaio ore 18

Diffidati Juventus: Gleison Bremer (prossima partita Napoli in trasferta)

Squalificati Juventus: nessuno

Diffidati Udinese: Roberto Pereyra, Destiny Udogie (prossima partita Bologna in casa)

Squalificati Udinese: nessuno

MONZA-INTER sabato 7 gennaio ore 20.45

Diffidati Monza: Nicolò Rovella, Stefano Sensi (prossima partita Cremonese in trasferta)

Squalificati Monza: nessuno

Diffidati Inter: nessuno (prossima partita Verona in casa)

Squalificati Inter: nessuno

SALERNITANA-TORINO domenica 8 gennaio ore 12.30

Diffidati Salernitana: Flavius Daniliuc (prossima partita Atalanta in trasferta)

Squalificati Salernitana: Lassana Coulibaly (una giornata)

Diffidati Torino: Valentino Lazaro (prossima partita Spezia in casa)

Squalificati Torino: nessuno

LAZIO-EMPOLI domenica 8 gennaio ore 15

Diffidati Lazio: Manuel Lazzari, Adam Marusic (prossima partita Sassuolo in trasferta)

Squalificati Lazio: nessuno

Diffidati Empoli: Razvan Marin (prossima partita Sampdoria in casa)

Squalificati Empoli: Jean-Daniel Akpa Akpro (una giornata)

SPEZIA-LECCE domenica 8 gennaio ore 15

Diffidati Spezia: Ethan Ampadu, Simone Bastoni, Emmanuel Gyasi, Emil Holm, Dimitris Nikolaou, M’Bala Nzola (prossima partita Torino in trasferta)

Squalificati Spezia: nessuno

Diffidati Lecce: Federico Di Francesco, Joan Gonzalez, Samuel Umtiti (prossima partita Milan in casa)

Squalificati Lecce: Morten Hjulmand (una giornata)

SAMPDORIA-NAPOLI domenica 8 gennaio ore 18

Diffidati Sampdoria: nessuno (prossima partita Empoli in trasferta)

Squalificati Sampdoria: Bruno Amione (una giornata)

Diffidati Napoli: nessuno (prossima partita Juventus in casa)

Squalificati Napoli: nessuno

MILAN-ROMA domenica 8 gennaio ore 20.45

Diffidati Milan: Sandro Tonali (prossima partita Lecce in trasferta)

Squalificati Milan: nessuno

Diffidati Roma: Bryan Cristante, Roger Ibanez, Gianluca Mancini (prossima partita Fiorentina in casa)

Squalificati Roma: José Mourinho (allenatore, una giornata)

VERONA-CREMONESE lunedì 9 gennaio ore 18.30

Diffidati Verona: Thomas Henry, Martin Hongla, Miguel Veloso (prossima partita Inter in trasferta)

Squalificati Verona: nessuno

Diffidati Cremonese: Alex Ferrari, Leonardo Sernicola (prossima partita Monza in casa)

Squalificati Cremonese: Soualiho Meité (una giornata)

BOLOGNA-ATALANTA lunedì 9 gennaio ore 20.45

Diffidati Bologna: Marko Arnautovic, Nicolas Dominguez, Gary Medel (prossima partita Udinese in trasferta)

Squalificati Bologna: nessuno

Diffidati Atalanta: Merih Demiral, Teun Koopmeiners (prossima partita Salernitana in casa)

Squalificati Atalanta: nessuno

Il regolamento della Serie A prevede che si venga squalificati alla quinta ammonizione, alla decima, alla quattordicesima, alla diciassettesima, alla diciannovesima e a ogni successiva, venendo diffidati al precedente cartellino giallo.