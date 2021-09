Serie A 2021-2022, 3ª giornata: i calciatori squalificati. No diffidati

Terza giornata di Serie A che, a livello disciplinare, ha come principale situazione la revoca dello stop a Osimhen riabilitato per Napoli-Juventus di oggi: restano così solo due gli squalificati. Per i diffidati se ne parlerà non prima del quinto turno.

SERIE A – SQUALIFICATI 3ª GIORNATA

EMPOLI-VENEZIA sabato 11 settembre ore 15

Squalificati Empoli: nessuno

Squalificati Venezia: nessuno

NAPOLI-JUVENTUS sabato 11 settembre ore 18

Squalificati Napoli: nessuno

Squalificati Juventus: nessuno

ATALANTA-FIORENTINA sabato 11 agosto ore 20.45

Squalificati Atalanta: Marten de Roon (due giornate)

Squalificati Fiorentina: nessuno

SAMPDORIA-INTER domenica 12 settembre ore 12.30

Squalificati Sampdoria: nessuno

Squalificati Inter: nessuno

CAGLIARI-GENOA domenica 12 settembre ore 15

Squalificati Cagliari: nessuno

Squalificati Genoa: nessuno

SPEZIA-UDINESE domenica 12 settembre ore 15

Squalificati Spezia: Kelvin Amian (una giornata)

Squalificati Udinese: nessuno

TORINO-SALERNITANA domenica 12 settembre ore 15

Squalificati Torino: nessuno

Squalificati Salernitana: nessuno

MILAN-LAZIO domenica 12 settembre ore 18

Squalificati Milan: nessuno

Squalificati Lazio: nessuno

ROMA-SASSUOLO domenica 12 settembre ore 20.45

Squalificati Roma: nessuno

Squalificati Sassuolo: nessuno

BOLOGNA-VERONA lunedì 13 settembre ore 20.45

Squalificati Bologna: nessuno

Squalificati Verona: nessuno

Il regolamento della Serie A prevede che si venga squalificati alla quinta ammonizione, alla decima, alla quattordicesima, alla diciassettesima, alla diciannovesima e a ogni successiva, venendo diffidati al precedente cartellino giallo.