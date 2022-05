Serie A 2021-2022, 38ª giornata: i calciatori diffidati e squalificati

Ultima giornata di Serie A con nuova particolarità a livello disciplinare: i diffidati ammoniti in questo weekend saranno squalificati per l’inizio del prossimo campionato, oppure per la Supercoppa Italiana che dovrebbe giocarsi il 12 agosto (quindi Inter contro Milan o Juventus).

SERIE A – DIFFIDATI E SQUALIFICATI 38ª GIORNATA

TORINO-ROMA venerdì 20 maggio ore 20.45

Diffidati Torino: Ola Aina, Alessandro Buongiorno, Koffi Djidji, Armando Izzo

Squalificati Torino: nessuno

Diffidati Roma: Tammy Abraham, Bryan Cristante

Squalificati Roma: nessuno

GENOA-BOLOGNA sabato 21 maggio ore 17.15

Diffidati Genoa: Milan Badelj, Mattia Destro, Manolo Portanova

Squalificati Genoa: nessuno

Diffidati Bologna: Gary Medel, Lukasz Skorupski, Roberto Soriano

Squalificati Bologna: nessuno

ATALANTA-EMPOLI sabato 21 maggio ore 20.45

Diffidati Atalanta: Remo Freuler, Teun Koopmeiners, José Luis Palomino

Squalificati Atalanta: Ruslan Malinovskyi (una giornata)

Diffidati Empoli: Liam Henderson, Riccardo Marchizza, Andrea Pinamonti, Lorenzo Tonelli

Squalificati Empoli: nessuno

FIORENTINA-JUVENTUS sabato 21 maggio ore 20.45

Diffidati Fiorentina: Gaetano Castrovilli, Alvaro Odriozola

Squalificati Fiorentina: Youssef Maleh (una giornata)

Diffidati Juventus: Juan Guillermo Cuadrado, Paulo Dybala, Moise Kean, Adrien Rabiot, Dusan Vlahovic

Squalificati Juventus: nessuno

LAZIO-VERONA sabato 21 maggio ore 20.45

Diffidati Lazio: Ciro Immobile, Luiz Felipe, Adam Marusic, Sergej Milinkovic-Savic

Squalificati Lazio: Patric (una giornata)

Diffidati Verona: Antonin Barak, Gianluca Caprari, Nicolò Casale, Federico Ceccherini, Fabio Depaoli, Adrien Tameze, Miguel Veloso

Squalificati Verona: Koray Gunter (una giornata)

SPEZIA-NAPOLI domenica 22 maggio ore 12.30

Diffidati Spezia: Viktor Kovalenko, Giulio Maggiore, Thiago Motta (allenatore)

Squalificati Spezia: Emmanuel Gyasi (una giornata)

Diffidati Napoli: Diego Demme

Squalificati Napoli: nessuno

INTER-SAMPDORIA domenica 22 maggio ore 18

Diffidati Inter: Alessandro Bastoni, Matteo Darmian, Simone Inzaghi (allenatore), Ivan Perisic, Arturo Vidal

Squalificati Inter: nessuno

Diffidati Sampdoria: Albin Ekdal

Squalificati Sampdoria: Omar Colley (una giornata)

SASSUOLO-MILAN domenica 22 maggio ore 18

Diffidati Sassuolo: Domenico Berardi, Vlad Chiriches, Gian Marco Ferrari, Maxime Lopez

Squalificati Sassuolo: nessuno

Diffidati Milan: Brahim Diaz, Olivier Giroud, Pierre Kalulu, Rafael Leao, Alessio Romagnoli, Fikayo Tomori

Squalificati Milan: nessuno

SALERNITANA-UDINESE domenica 22 maggio ore 21

Diffidati Salernitana: Norbert Gyombér, Grigoris Kastanos, Joel Obi, Ivan Radovanovic, Luca Ranieri

Squalificati Salernitana: Éderson (una giornata)

Diffidati Udinese: Tolgay Arslan, Gerard Deulofeu, Ignacio Pussetto, Brandon Soppy, Destiny Udogie

Squalificati Udinese: nessuno

VENEZIA-CAGLIARI domenica 22 maggio ore 21

Diffidati Venezia: Mattia Caldara, Thomas Henry

Squalificati Venezia: Sofian Kiyine (due giornate), David Okereke (una giornata), Antonio Junior Vacca (una giornata)

Diffidati Cagliari: Giorgio Altare, Dalbert Henrique, Alberto Grassi, Joao Pedro, Razvan Marin, Leonardo Pavoletti, Kevin Strootman

Squalificati Cagliari: nessuno

Il regolamento della Serie A prevede che si venga squalificati alla quinta ammonizione, alla decima, alla quattordicesima, alla diciassettesima, alla diciannovesima e a ogni successiva, venendo diffidati al precedente cartellino giallo.