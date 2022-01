Serie A 2021-2022, 21ª giornata: i calciatori diffidati e squalificati

Ventunesima giornata di Serie A con due segnalazioni a livello disciplinare: gli squalificati delle partite non disputate giovedì scontano la sanzione in questo turno, i diffidati di Inter e Juventus in caso di ammonizione salterebbero la Supercoppa Italiana di mercoledì. Questa la situazione per il turno.

SERIE A – DIFFIDATI E SQUALIFICATI 21ª GIORNATA

VENEZIA-MILAN domenica 9 gennaio ore 12.30

Diffidati Venezia: Mattia Aramu, Daan Heymans (prossima partita Empoli in casa)

Squalificati Venezia: Mattia Caldara (una giornata), Tanner Tessmann (una giornata)

Diffidati Milan: Theo Hernandez, Sandro Tonali (prossima partita Spezia in casa)

Squalificati Milan: nessuno

EMPOLI-SASSUOLO domenica 9 gennaio ore 14.30

Diffidati Empoli: Riccardo Marchizza, Szymon Zurkowski (prossima partita Venezia in trasferta)

Squalificati Empoli: Filippo Bandinelli (una giornata), Sebastiano Luperto (una giornata)

Diffidati Sassuolo: Domenico Berardi, Vlad Chiriches, Giacomo Raspadori, Rogério (prossima partita Verona in casa)

Squalificati Sassuolo: nessuno

NAPOLI-SAMPDORIA domenica 9 gennaio ore 16.30

Diffidati Napoli: Diego Demme, André Frank Zambo Anguissa (prossima partita Bologna in trasferta)

Squalificati Napoli: nessuno

Diffidati Sampdoria: Bartosz Bereszynski, Julian Chabot (prossima partita Torino in casa)

Squalificati Sampdoria: Antonio Candreva (una giornata)

UDINESE-ATALANTA domenica 9 gennaio ore 16.30

Diffidati Udinese: Rodrigo Becao, Walace (prossima partita Juventus in trasferta)

Squalificati Udinese: nessuno

Diffidati Atalanta: Merih Demiral (prossima partita Inter in casa)

Squalificati Atalanta: Remo Freuler (una giornata)

GENOA-SPEZIA domenica 9 gennaio ore 18.30

Diffidati Genoa: Davide Biraschi, Johan Vasquez (prossima partita Fiorentina in trasferta)

Squalificati Genoa: nessuno

Diffidati Spezia: nessuno (prossima partita Milan in trasferta)

Squalificati Spezia: Kevin Agudelo (una giornata), Thiago Motta (allenatore, una giornata)

ROMA-JUVENTUS domenica 9 gennaio ore 18.30

Diffidati Roma: Bryan Cristante, Roger Ibanez (prossima partita Cagliari in casa)

Squalificati Roma: Rick Karsdorp (una giornata), Gianluca Mancini (una giornata)

Diffidati Juventus: Juan Guillermo Cuadrado, Danilo da Silva (prossima partita Inter in Supercoppa Italiana)

Squalificati Juventus: Massimiliano Allegri (allenatore, una giornata)

INTER-LAZIO domenica 9 gennaio ore 20.45

Diffidati Inter: Lautaro Martinez (prossima partita Juventus in Supercoppa Italiana)

Squalificati Inter: Hakan Calhanoglu (una giornata)

Diffidati Lazio: Danilo Cataldi, Luis Alberto, Adam Marusic (prossima partita Salernitana in trasferta)

Squalificati Lazio: nessuno

VERONA-SALERNITANA domenica 9 gennaio ore 20.45

Diffidati Verona: Nicolò Casale, Marco Davide Faraoni, Giovanni Simeone, Igor Tudor (allenatore), Miguel Veloso (prossima partita Sassuolo in trasferta)

Squalificati Verona: nessuno

Diffidati Salernitana: Federico Bonazzoli, Norbert Gyombér, Luca Ranieri (prossima partita Lazio in casa)

Squalificati Salernitana: nessuno

TORINO-FIORENTINA lunedì 10 gennaio ore 17

Diffidati Torino: Ola Aina, Alessandro Buongiorno (prossima partita Sampdoria in trasferta)

Squalificati Torino: nessuno

Diffidati Fiorentina: Giacomo Bonaventura, Nikola Milenkovic, Alvaro Odriozola (prossima partita Genoa in casa)

Squalificati Fiorentina: nessuno

CAGLIARI-BOLOGNA martedì 11 gennaio ore 20.45

Diffidati Cagliari: Joao Pedro, Leonardo Pavoletti, Kevin Strootman (prossima partita Roma in trasferta)

Squalificati Cagliari: nessuno

Diffidati Bologna: Aaron Hickey, Gary Medel, Adama Soumaoro, Mattias Svanberg (prossima partita Napoli in casa)

Squalificati Bologna: nessuno

Il regolamento della Serie A prevede che si venga squalificati alla quinta ammonizione, alla decima, alla quattordicesima, alla diciassettesima, alla diciannovesima e a ogni successiva, venendo diffidati al precedente cartellino giallo.