Serie A 2020-2021, 3ª giornata: i calciatori squalificati. Uno da mercoledì

Arbitro ammonizione

La Serie A giocherà nove partite su dieci nel weekend, visto il rinvio di Genoa-Torino. Non ci sono squalificati nelle due squadre che non scenderanno in campo nella terza giornata, sono in tre gli assenti di cui uno, Claudio Terzi dello Spezia, espulso nel recupero giocato mercoledì a Udine.

SERIE A – SQUALIFICATI 3ª GIORNATA

FIORENTINA-SAMPDORIA venerdì 2 ottobre ore 20.45

Squalificati Fiorentina: nessuno

Squalificati Sampdoria: nessuno

SASSUOLO-CROTONE sabato 3 ottobre ore 15

Squalificati Sassuolo: nessuno

Squalificati Crotone: nessuno

UDINESE-ROMA sabato 3 ottobre ore 20.45

Squalificati Udinese: nessuno

Squalificati Roma: nessuno

ATALANTA-CAGLIARI domenica 4 ottobre ore 12.30

Squalificati Atalanta: nessuno

Squalificati Cagliari: nessuno

BENEVENTO-BOLOGNA domenica 4 ottobre ore 15

Squalificati Benevento: nessuno

Squalificati Bologna: nessuno

LAZIO-INTER domenica 4 ottobre ore 15

Squalificati Lazio: nessuno

Squalificati Inter: nessuno

PARMA-VERONA domenica 4 ottobre ore 15

Squalificati Parma: Simone Iacoponi (una giornata)

Squalificati Verona: nessuno

MILAN-SPEZIA domenica 4 ottobre ore 18

Squalificati Milan: nessuno

Squalificati Spezia: Claudio Terzi (una giornata)

JUVENTUS-NAPOLI domenica 4 ottobre ore 20.45

Squalificati Juventus: Adrien Rabiot (una giornata)

Squalificati Napoli: nessuno

Il regolamento della Serie A prevede le squalifiche alla quinta ammonizione, alla decima, alla quattordicesima, alla diciassettesima, alla diciannovesima e a ogni successiva. Di conseguenza, almeno fino al termine della quarta giornata, non potranno esserci diffidati.