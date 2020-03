Serie A 2019-2020, recuperi 26ª giornata: i calciatori diffidati e squalificati

Condividi questo articolo

La Serie A riprende a giocare, anche se non si sa per quanto vista la diffusione del Coronavirus. Per i recuperi della ventiseiesima giornata, in programma oggi e domani, la situazione disciplinare è la stessa che ci sarebbe stata giocando una settimana fa.

SERIE A – DIFFIDATI E SQUALIFICATI RECUPERI 26ª GIORNATA

PARMA-SPAL domenica 8 marzo ore 12.30

Diffidati Parma: Matteo Darmian, Alberto Grassi, Hernani (prossima partita Genoa in trasferta)

Squalificati Parma: Roberto D’Aversa (allenatore, una giornata)

Diffidati SPAL: Thiago Cionek, Federico Di Francesco, Francesco Vicari (prossima partita Cagliari in casa)

Squalificati SPAL: Gabriel Strefezza (una giornata)

MILAN-GENOA domenica 8 marzo ore 15

Diffidati Milan: Mateo Musacchio, Alessio Romagnoli (prossima partita Lecce in trasferta)

Squalificati Milan: nessuno

Diffidati Genoa: Paolo Ghiglione, Goran Pandev, Lasse Schone (prossima partita Parma in casa)

Squalificati Genoa: nessuno

SAMPDORIA-VERONA domenica 8 marzo ore 15

Diffidati Sampdoria: Omar Colley, Alex Ferrari (prossima partita Roma in trasferta)

Squalificati Sampdoria: Nicola Murru (una giornata), Gaston Ramirez (una giornata)

Diffidati Verona: Marco Davide Faraoni, Ivan Juric (allenatore), Marash Kumbulla, Darko Lazovic, Matteo Pessina, Amir Rrahmani, Valerio Verre (prossima partita Napoli in casa)

Squalificati Verona: Miguel Veloso (una giornata)

UDINESE-FIORENTINA domenica 8 marzo ore 18

Diffidati Udinese: Rodrigo de Paul, William Troost-Ekong (prossima partita Torino in trasferta)

Squalificati Udinese: nessuno

Diffidati Fiorentina: Federico Chiesa, Alfred Duncan, Pol Lirola, German Pezzella, Dusan Vlahovic (prossima partita Brescia in casa)

Squalificati Fiorentina: Dalbert Henrique (una giornata)

JUVENTUS-INTER domenica 8 marzo ore 20.45

Diffidati Juventus: Juan Guillermo Cuadrado, Matthijs de Ligt, Paulo Dybala, Maurizio Sarri (allenatore) (prossima partita Bologna in trasferta)

Squalificati Juventus: nessuno

Diffidati Inter: Antonio Conte (allenatore), Danilo D’Ambrosio (prossima partita Sassuolo in casa)

Squalificati Inter: nessuno

SASSUOLO-BRESCIA lunedì 9 marzo ore 18.30

Diffidati Sassuolo: Domenico Berardi, Filip Djuricic, Francesco Magnanelli, Marlon, Pedro Obiang (prossima partita Inter in trasferta)

Squalificati Sassuolo: nessuno

Diffidati Brescia: nessuno (prossima partita Fiorentina in trasferta)

Squalificati Brescia: Ales Mateju (una giornata)

Il regolamento della Serie A prevede le squalifiche alla quinta ammonizione, alla decima, alla quattordicesima, alla diciassettesima, alla diciannovesima e a ogni successiva.