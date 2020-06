Serie A 2019-2020, recuperi 25ª giornata: i calciatori diffidati e squalificati

La Serie A torna in campo dopo centotré giorni per i recuperi della venticinquesima giornata, in programma fra stasera e domani. Ecco la situazione disciplinare per le quattro partite che completano il programma “mancante” del campionato.

SERIE A – DIFFIDATI E SQUALIFICATI RECUPERI 25ª GIORNATA

TORINO-PARMA sabato 20 giugno ore 19.30

Diffidati Torino (prossima partita Udinese in casa): Armando Izzo, Sasa Lukic, Salvatore Sirigu, Simone Zaza

Squalificati Torino: nessuno

Diffidati Parma (prossima partita Genoa in trasferta): Matteo Darmian, Alberto Grassi, Hernani

Squalificati Parma: nessuno

VERONA-CAGLIARI sabato 20 giugno ore 21.45

Diffidati Verona (prossima partita Napoli in casa): Marco Davide Faraoni, Ivan Juric (allenatore), Marash Kumbulla, Darko Lazovic, Matteo Pessina, Amir Rrahmani, Valerio Verre

Squalificati Verona: nessuno

Diffidati Cagliari (prossima partita SPAL in trasferta): Luca Ceppitelli, Luca Pellegrini, Giovanni Simeone

Squalificati Cagliari: Joao Pedro (una giornata)

ATALANTA-SASSUOLO domenica 21 giugno ore 19.30

Diffidati Atalanta (prossima partita Lazio in casa): Ruslan Malinovskyi, José Luis Palomino, Mario Pasalic

Squalificati Atalanta: nessuno

Diffidati Sassuolo (prossima partita Inter in trasferta): Domenico Berardi, Filip Djuricic, Francesco Magnanelli, Marlon, Pedro Obiang

Squalificati Sassuolo: nessuno

INTER-SAMPDORIA domenica 21 giugno ore 21.45

Diffidati Inter (prossima partita Sassuolo in casa): Antonio Conte (allenatore), Danilo D’Ambrosio, Matias Vecino

Squalificati Inter: Daniele Padelli (una giornata)

Diffidati Sampdoria (prossima partita Roma in trasferta): Omar Colley, Alex Ferrari, Jakub Jankto, Karol Linetty

Squalificati Sampdoria: nessuno

Il regolamento della Serie A prevede le squalifiche alla quinta ammonizione, alla decima, alla quattordicesima, alla diciassettesima, alla diciannovesima e a ogni successiva.