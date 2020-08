Serie A 2019-2020, 38ª giornata: i calciatori diffidati e squalificati

La Serie A 2019-2020 è già finita per dodici calciatori più l’allenatore della Juventus Maurizio Sarri. Questo il conteggio degli squalificati per l’ultima giornata, a cui si aggiungono i tanti diffidati che, in caso di ammonizione fra oggi e domani, salteranno la prima partita ufficiale della prossima stagione.

SERIE A – DIFFIDATI E SQUALIFICATI 38ª GIORNATA

BRESCIA-SAMPDORIA sabato 1 agosto ore 18

Diffidati Brescia: Sandro Tonali

Squalificati Brescia: Andrea Papetti (una giornata)

Diffidati Sampdoria: Alex Ferrari, Karol Linetty, Nicola Murru, Lorenzo Tonelli

Squalificati Sampdoria: Bartosz Bereszynski (una giornata)

ATALANTA-INTER sabato 1 agosto ore 20.45

Diffidati Atalanta: Timothy Castagne, Berat Djimsiti

Squalificati Atalanta: nessuno

Diffidati Inter: Stefan de Vrij, Borja Valero, Matias Vecino

Squalificati Inter: nessuno

JUVENTUS-ROMA sabato 1 agosto ore 20.45

Diffidati Juventus: Alex Sandro, Rodrigo Bentancur

Squalificati Juventus: Miralem Pjanic (una giornata), Maurizio Sarri (allenatore, una giornata)

Diffidati Roma: Amadou Diawara, Edin Dzeko, Justin Kluivert, Davide Santon

Squalificati Roma: Gianluca Mancini (una giornata)

MILAN-CAGLIARI sabato 1 agosto ore 20.45

Diffidati Milan: Lucas Biglia, Simon Kjaer, Diego Laxalt, Mateo Musacchio, Alessio Romagnoli

Squalificati Milan: Ante Rebic (una giornata)

Diffidati Cagliari: Ragnar Klavan, Charalampos Lykogiannis, Giovanni Simeone

Squalificati Cagliari: Marko Rog (una giornata)

NAPOLI-LAZIO sabato 1 agosto ore 20.45

Diffidati Napoli: Piotr Zielinski

Squalificati Napoli: nessuno

Diffidati Lazio: Francesco Acerbi, Bastos, Danilo Cataldi, Jony, Lucas Leiva

Squalificati Lazio: nessuno

SPAL-FIORENTINA domenica 2 agosto ore 18

Diffidati SPAL: Bryan Dabo, Federico Di Francesco, Francesco Vicari

Squalificati SPAL: nessuno

Diffidati Fiorentina: Igor, Pol Lirola, Nikola Milenkovic, Erick Pulgar, Lorenzo Venuti, Dusan Vlahovic

Squalificati Fiorentina: Rachid Ghezzal (una giornata)

BOLOGNA-TORINO domenica 2 agosto ore 20.45

Diffidati Bologna: Danilo Larangeira, Gary Medel

Squalificati Bologna: nessuno

Diffidati Torino: Andrea Belotti, Salvatore Sirigu, Simone Verdi

Squalificati Torino: Lyanco (una giornata), Soualiho Meité (una giornata)

GENOA-VERONA domenica 2 agosto ore 20.45

Diffidati Genoa: Francesco Cassata, Andrea Favilli, Paolo Ghiglione, Edoardo Goldaniga, Andrea Masiello, Goran Pandev, Cristian Romero, Cristian Zapata

Squalificati Genoa: nessuno

Diffidati Verona: Darko Lazovic, Valerio Verre

Squalificati Verona: nessuno

LECCE-PARMA domenica 2 agosto ore 20.45

Diffidati Lecce: Giulio Donati, Gabriel, Fabio Liverani (allenatore), Zan Majer

Squalificati Lecce: Nehuén Paz (una giornata)

Diffidati Parma: Jasmin Kurtic, Vincent Laurini

Squalificati Parma: Juraj Kucka (una giornata)

SASSUOLO-UDINESE domenica 2 agosto ore 20.45

Diffidati Sassuolo: Roberto De Zerbi (allenatore), Georgios Kyriakopoulos, Manuel Locatelli, Mert Muldur, Federico Peluso

Squalificati Sassuolo: Pedro Obiang (una giornata)

Diffidati Udinese: Seko Fofana, Ilija Nestorovski

Squalificati Udinese: nessuno

Il regolamento della Serie A prevede le squalifiche alla quinta ammonizione, alla decima, alla quattordicesima, alla diciassettesima, alla diciannovesima e a ogni successiva.