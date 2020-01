Serie A 2019-2020, 21ª giornata: i calciatori diffidati e squalificati

Serie A che riprende stasera e ha in Brescia-Milan il primo anticipo. C’è un nome che spicca a livello disciplinare: è quello di Mario Balotelli, squalificato per la partita di stasera (sarebbe stato un ex).

SERIE A – DIFFIDATI E SQUALIFICATI 21ª GIORNATA

BRESCIA-MILAN venerdì 24 gennaio ore 20.45

Diffidati Brescia: Ales Mateju, Ernesto Torregrossa (prossima partita Bologna in trasferta)

Squalificati Brescia: Mario Balotelli (due giornate)

Diffidati Milan: Ismael Bennacer, Mateo Musacchio, Alessio Romagnoli (prossima partita Verona in casa)

Squalificati Milan: nessuno

SPAL-BOLOGNA sabato 25 gennaio ore 15

Diffidati SPAL: Andrea Petagna, Mattia Valoti, Francesco Vicari (prossima partita Lazio in trasferta)

Squalificati SPAL: nessuno

Diffidati Bologna: Stefano Denswil, Andrea Poli, Federico Santander, Takehiro Tomiyasu (prossima partita Brescia in casa)

Squalificati Bologna: Mattia Bani (una giornata), Nicola Sansone (una giornata)

FIORENTINA-GENOA sabato 25 gennaio ore 18

Diffidati Fiorentina: Martin Caceres, Pol Lirola, Nikola Milenkovic (prossima partita Juventus in trasferta)

Squalificati Fiorentina: Dalbert Henrique (una giornata)

Diffidati Genoa: Paolo Ghiglione, Goran Pandev, Cristian Romero (prossima partita Atalanta in trasferta)

Squalificati Genoa: Francesco Cassata (una giornata)

TORINO-ATALANTA sabato 25 gennaio ore 20.45

Diffidati Torino: Armando Izzo, Sasa Lukic (prossima partita Lecce in trasferta)

Squalificati Torino: Ola Aina (una giornata), Tomas Rincon (una giornata)

Diffidati Atalanta: Ruslan Malinovskyi (prossima partita Genoa in casa)

Squalificati Atalanta: nessuno

INTER-CAGLIARI domenica 26 gennaio ore 12.30

Diffidati Inter: Alessandro Bastoni, Antonio Conte (allenatore), Danilo D’Ambrosio (prossima partita Udinese in trasferta)

Squalificati Inter: Antonio Candreva (una giornata)

Diffidati Cagliari: Luca Ceppitelli, Luca Cigarini (prossima partita Parma in casa)

Squalificati Cagliari: Fabio Pisacane (una giornata)

PARMA-UDINESE domenica 26 gennaio ore 15

Diffidati Parma: nessuno (prossima partita Cagliari in trasferta)

Squalificati Parma: nessuno

Diffidati Udinese: nessuno (prossima partita Inter in casa)

Squalificati Udinese: nessuno

SAMPDORIA-SASSUOLO domenica 26 gennaio ore 15

Diffidati Sampdoria: Bartosz Bereszynski, Alex Ferrari (prossima partita Napoli in casa)

Squalificati Sampdoria: Julian Chabot (una giornata)

Diffidati Sassuolo: Filip Djuricic, Francesco Magnanelli (prossima partita Roma in casa)

Squalificati Sassuolo: nessuno

VERONA-LECCE domenica 26 gennaio ore 15

Diffidati Verona: Ivan Juric (allenatore), Miguel Veloso, Valerio Verre (prossima partita Milan in trasferta)

Squalificati Verona: Mattia Zaccagni (una giornata)

Diffidati Lecce: nessuno (prossima partita Torino in casa)

Squalificati Lecce: nessuno

ROMA-LAZIO domenica 26 gennaio ore 18

Diffidati Roma: Lorenzo Pellegrini, Jordan Veretout (prossima partita Sassuolo in trasferta)

Squalificati Roma: nessuno

Diffidati Lazio: Francesco Acerbi, Danilo Cataldi, Stefan Radu (prossima partita SPAL in casa)

Squalificati Lazio: nessuno

NAPOLI-JUVENTUS domenica 26 gennaio ore 20.45

Diffidati Napoli: Elif Elmas (prossima partita Sampdoria in trasferta)

Squalificati Napoli: nessuno

Diffidati Juventus: Juan Guillermo Cuadrado, Maurizio Sarri (allenatore) (prossima partita Fiorentina in casa)

Squalificati Juventus: nessuno

Il regolamento della Serie A prevede le squalifiche alla quinta ammonizione, alla decima, alla quattordicesima, alla diciassettesima, alla diciannovesima e a ogni successiva.