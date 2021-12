Serie A, 18ª giornata: partite in diretta TV Sky e live streaming DAZN

Venerdì ricco in Serie A, perché prevede ben due anticipi per aprire la diciottesima giornata. Si comincia con Lazio-Genoa, poi Salernitana-Inter che andrà anche in diretta TV su Sky Sport. Ecco il programma, il big match è Milan-Napoli.

Lazio-Genoa venerdì 17 dicembre ore 18.30 – diretta streaming DAZN

Salernitana-Inter venerdì 17 dicembre ore 20.45 – diretta TV Sky Sport: canali Sport Calcio (SAT 202, DTT 473) e Sport 251, live streaming DAZN

Atalanta-Roma sabato 18 dicembre ore 15 – diretta streaming DAZN

Bologna-Juventus sabato 18 dicembre ore 18 – diretta streaming DAZN

Cagliari-Udinese sabato 18 dicembre ore 20.45 – diretta TV Sky Sport: canali Sport Uno (SAT 201, DTT 472), Sport Calcio (SAT 202, DTT 473) e Sport 251, live streaming DAZN

Fiorentina-Sassuolo domenica 19 dicembre ore 12.30 – diretta TV Sky Sport: canali Sport Calcio (SAT 202, DTT 473) e Sport 251, live streaming DAZN

Spezia-Empoli domenica 19 dicembre ore 15 – diretta streaming DAZN

Sampdoria-Venezia domenica 19 dicembre ore 18 – diretta streaming DAZN

Torino-Verona domenica 19 dicembre ore 18 – diretta streaming DAZN

Milan-Napoli domenica 19 dicembre ore 20.45 – diretta streaming DAZN

Per ogni blocco di partite in contemporanea sarà possibile seguire Zona Gol su DAZN.

CLASSIFICA SERIE A

Inter 40

Milan 39

Atalanta 37

Napoli 36

Fiorentina 30

Roma 28

Juventus 28

Empoli 26

Lazio 25

Bologna 24

Verona 23

Sassuolo 23

Torino 22

Sampdoria 18

Udinese 17

Venezia 16

Spezia 12

Genoa 10

Cagliari 10

Salernitana 8