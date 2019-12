Serie A, 17ª giornata: partite in diretta TV DAZN e Sky (con live streaming)

La diciassettesima giornata di Serie A è ufficialmente già iniziata mercoledì, con l’anticipo Sampdoria-Juventus 1-2 (vedi articolo). Da stasera prende il via il grosso del programma, in un turno che però si concluderà soltanto mercoledì 5 febbraio col recupero di Lazio-Verona (che si sa già andare in diretta TV su DAZN). La motivazione di questo allungamento è data dalla contemporaneità con la Supercoppa Italiana Juventus-Lazio, in programma in Arabia Saudita domenica alle 17.45.

Fiorentina-Roma – venerdì 20 dicembre ore 20.45 – diretta TV Sky Sport Serie A e Sky Sport 251

Udinese-Cagliari – sabato 21 dicembre ore 15 – diretta TV Sky Sport Serie A e Sky Sport 251

Inter-Genoa – sabato 21 dicembre ore 18 – diretta TV Sky Sport Serie A e Sky Sport 251

Torino-SPAL – sabato 21 dicembre ore 20.45 – diretta TV DAZN1 e live streaming DAZN

Atalanta-Milan – domenica 22 dicembre ore 12.30 – diretta TV DAZN1 e live streaming DAZN

Parma-Brescia – domenica 22 dicembre ore 15 – diretta TV Sky Sport 253 (DTT 484) *

Lecce-Bologna – domenica 22 dicembre ore 15 – diretta TV Sky Sport Serie A e Sky Sport 252 *

Sassuolo-Napoli – domenica 22 dicembre ore 20.45 – diretta TV Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport 251

Lazio-Verona – mercoledì 5 febbraio ore 20.45 – diretta TV DAZN1 e live streaming DAZN

* partite visibili anche su Diretta Gol sul canale Sky Sport 251

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 42 *

Inter 39

Lazio 36

Roma 32

Cagliari 29

Atalanta 28

Parma 24

Napoli 21

Torino 21

Milan 21

Sassuolo 19

Bologna 19

Verona 19

Fiorentina 17

Lecce 15

Udinese 15

Sampdoria 15 *

Brescia 13

Genoa 11

SPAL 9

* una partita in più